Bourse de Paris : La N°2 d'Huawei arrêtée au Canada, les marchés chutent

Le (léger) vent d'optimisme qui a soufflé hier sur les négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis est vite retombé : le Canada a arrêté la directrice financière d'Huawei à la demande des Etats-Unis, dans une affaire apparemment liée à une violation de l'embargo frappant l'Iran. Meng Wanzhou a été cueillie à Vancouver le 1décembre lors d'une correspondance. Le groupe chinois a confirmé l'arrestation tout en précisant n'être au courant d'aucun agissement répréhensible de sa dirigeante. Pékin a demandé la libération immédiate de Meng. Huawei pourrait avoir contourné les sanctions américaines visant l'Iran en vendant du matériel américain à Téhéran, avance Reuters. Quoi qu'il en soit, cette arrestation jette de l'huile sur le feu de relations déjà compliquées entre les Etats-Unis et la Chine, qui plus est à l'heure où de cruciales négociations commerciales doivent démarrer. Les marchés accusant le coup en Asie, avec des baisses qui dépassent 2% en Chine, à Shanghai, à Taiwan et à Hong Kong en fin de parcours.En parallèle de ce feuilleton judiciaire dont les marchés se seraient bien passés, les investisseurs ont deux autres préoccupations, le pétrole et le Brexit. L'Opep se réunit aujourd'hui pour décider d'une éventuelle réduction de sa production. Hier, les échanges pré-sommet n'ont pas permis de faire émerger de consensus, tandis que Donald Trump a mis la pression sur le cartel en rappelant que personne ne veut d'un pétrole cher dans le monde (en tout cas pas les occidentaux). Sur le front du Brexit, c'est "fluctuat nec mergitur" pour Theresa May, mais pour combien de temps ? La patronne de l'exécutif britannique n'a plus que quelques jours pour convaincre suffisamment de parlementaires de soutenir son texte.Les indicateurs avancés américains sont solidement ancrés dans le rouge, comme ceux de l'Europe autour de 7h00 ce matin.En Europe, seules les commandes d'usines allemandes (8h00) sont attendues ce jour. En revanche, programme XXL aux Etats-Unis après le report des publications de la veille pour cause d'hommage national à George Bush. Etude Challenger sur l'emploi (13h30), étude ADP sur l'emploi (14h15 : consensus 195 000), balance commerciale, inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30, consensus 226 000), PMI Services (15h45, consensus 54,4), ISM services (16h00, consensus 59,1), commandes d'usines (16h00, consensus -1,9%) et stocks pétroliers (17h00). Plusieurs banquiers de la Fed prononceront en outre des discours, mais hors séance européenne (Bostic, Williams, Powell).L'euro et le dollar se neutralisent à 1,1348. L'once d'or grignote quelques cents à 1 240 USD. Le pétrole se replie, à 52,32 USD pour le WTI et 61,11 USD pour le Brent. Le rendement du 10 ans américain recule encore à 2,879%, celui du 2 ans à 2,78%. Le Bitcoin se reprend légèrement mais pas assez pour gommer ses pertes de la veille, à 3 832 USD.