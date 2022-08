La NASA fera une deuxième tentative de lancement de sa première fusée lunaire samedi.

La fusée SLS, haute de 32 étages, devrait décoller du Centre spatial Kennedy de Cap Canaveral, en Floride, et envoyer sa capsule Orion pour un vol d'essai de six semaines autour de la Lune et retour sur Terre.

Le lancement tant attendu donnerait le coup d'envoi du programme Artémis de l'agence spatiale américaine, qui vise à relier la Lune à Mars, successeur du projet lunaire Apollo des années 1960 et 1970.

Le premier voyage du SLS-Orion, une mission baptisée Artemis I, vise à mettre à l'épreuve le véhicule de 5,75 millions de livres dans un vol de démonstration rigoureux repoussant les limites de sa conception, avant que la NASA ne le juge suffisamment fiable pour transporter des astronautes.

La première tentative de lancement d'Artemis I par la NASA, lundi, s'est soldée par un problème de refroidissement de l'un des moteurs de l'étage principal de la fusée, ce qui a entraîné l'arrêt du compte à rebours et son report.

Lors d'un point de presse mardi, les responsables de la NASA ont déclaré qu'ils espéraient que ces problèmes seraient résolus à temps pour une nouvelle tentative de lancement samedi.