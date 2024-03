La NASA a annoncé vendredi qu'elle mettait fin à un projet de plus de 2 milliards de dollars visant à tester l'entretien des satellites, comme le ravitaillement en carburant, dans l'espace, en invoquant des coûts plus élevés et des retards dans le calendrier.

L'agence spatiale a déclaré en octobre que le projet OSAM-1 (On-orbit Servicing, Assembly, and Manufacturing 1) continuait à faire face à une augmentation des coûts et qu'il devrait dépasser son prix de 2,05 milliards de dollars et la date de lancement prévue pour décembre 2026.

Pour justifier sa décision d'interrompre le projet, la NASA a invoqué vendredi "la persistance des difficultés techniques, des coûts et du calendrier, ainsi que l'évolution de la communauté vers l'abandon du ravitaillement en carburant des engins spatiaux non préparés, ce qui a conduit à l'absence d'un partenaire engagé".

La NASA a déclaré en octobre qu'une grande partie de l'augmentation des coûts et des retards de programmation du projet pouvait être attribuée aux "mauvaises" performances de l'entrepreneur Maxar.

Maxar a déjà été engagé par la NASA en 2019 pour aider à construire sa plateforme Gateway en orbite lunaire, un avant-poste crucial pour la première mission américaine visant à relayer les astronautes sur la lune. (Reportage de Harshita Mary Varghese et Zaheer Kachwala à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel)