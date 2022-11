La NASA se prépare à la troisième tentative de lancement de la fusée lunaire Artemis

La fusée Space Launch System (SLS), haute de 32 étages, devait décoller de Cap Canaveral, en Floride, à 1 h 04 EST (0604 GMT) mercredi pour envoyer sa capsule Orion dans un voyage de 25 jours autour de la Lune et retour sans astronautes à bord.

Les équipes de préparation du vol de la NASA étaient impatientes de réussir après 10 semaines marquées par des difficultés techniques, deux ouragans et deux voyages entre le hangar du vaisseau spatial et son aire de lancement.

Deux tentatives de lancement précédentes, le 29 août et le 3 septembre, ont été avortées en raison de fuites de conduites de carburant et d'autres problèmes techniques que la NASA a depuis résolus. Alors qu'elle était amarrée à son aire de lancement la semaine dernière, la fusée a subi les vents et les pluies violents de l'ouragan Nicole, ce qui a forcé le report du vol de deux jours.

Les inspections effectuées après la tempête ont révélé que l'ouragan avait arraché une bande d'étanchéité protectrice ultra-mince de l'extérieur d'Orion, mais les responsables de la NASA ont déclaré lundi soir que les dommages étaient mineurs et ne présentaient qu'un risque négligeable pour le lancement.

La météo est toujours un facteur indépendant de la volonté de la NASA. Les dernières prévisions de lundi indiquaient une probabilité de 90 % de conditions favorables pendant la fenêtre de lancement de deux heures de mercredi, selon l'U.S. Space Force à Cap Canaveral.

Baptisée Artemis I, la mission marque le premier vol de la fusée SLS et de la capsule Orion ensemble, construites dans le cadre de contrats de la NASA avec Boeing Co et Lockheed Martin Corp, respectivement.

Elle signale également un changement de direction majeur pour le programme de vols spatiaux habités post-Apollo de la NASA, après des décennies axées sur l'orbite terrestre basse avec les navettes spatiales et la Station spatiale internationale. (Graphique : )

LE SUCCESSEUR D'APOLLO

Nommée en l'honneur de la déesse grecque de la chasse - et sœur jumelle d'Apollo - Artémis vise à ramener des astronautes à la surface de la Lune dès 2025.

Douze astronautes ont marché sur la lune au cours des six missions Apollo de 1969 à 1972, les seuls vols spatiaux à avoir placé des humains sur la surface lunaire. Mais Apollo, né de la course à l'espace américano-soviétique pendant la guerre froide, était moins axé sur la science qu'Artemis.

Le nouveau programme lunaire a fait appel à des partenaires commerciaux tels que SpaceX d'Elon Musk et les agences spatiales d'Europe, du Canada et du Japon pour établir une base lunaire à long terme qui servira de tremplin à des voyages humains encore plus ambitieux vers Mars.

Faire décoller le vaisseau spatial SLS-Orion est une première étape clé. Son premier voyage est destiné à mettre le véhicule de 5,75 millions de livres à l'épreuve lors d'un vol d'essai rigoureux, repoussant les limites de sa conception pour prouver que le vaisseau spatial est apte à transporter des astronautes.

Si la mission réussit, un vol en équipage Artemis II autour de la Lune et retour pourrait avoir lieu dès 2024, suivi de quelques années supplémentaires par le premier alunissage d'astronautes du programme, dont une femme, avec Artemis III.

Présentée comme la fusée la plus puissante et la plus complexe au monde, la SLS représente le plus grand nouveau système de lancement vertical que l'agence spatiale américaine ait construit depuis la Saturn V de l'ère Apollo.

Sauf difficultés de dernière minute, le compte à rebours du lancement devrait se terminer par l'allumage des quatre moteurs principaux R-25 de la fusée et de ses deux propulseurs d'appoint à poudre pour produire une poussée de 8,8 millions de livres, envoyant le vaisseau spatial dans le ciel.

Environ 90 minutes après le décollage, l'étage supérieur de la fusée propulsera Orion hors de l'orbite terrestre pour un vol de 25 jours qui l'amènera à moins de 60 miles de la surface lunaire avant de parcourir 40 000 miles (64 374 km) au-delà de la lune et de revenir sur Terre. La capsule devrait s'écraser dans le Pacifique le 11 décembre.

Bien qu'il n'y ait pas d'humains à bord, Orion transportera un équipage simulé de trois personnes - un homme et deux femmes mannequins - équipés de capteurs pour mesurer les niveaux de radiation et d'autres stress que les astronautes réels subiraient.

L'un des principaux objectifs de la mission est de tester la durabilité du bouclier thermique d'Orion lors de la rentrée dans l'atmosphère terrestre à 39 429 km (24 500 miles) par heure, soit 32 fois la vitesse du son, lors de son retour de l'orbite lunaire - beaucoup plus rapide que les rentrées des capsules revenant de la station spatiale.

Le bouclier thermique est conçu pour résister aux frottements de rentrée qui devraient porter les températures à l'extérieur de la capsule à près de 5 000 degrés Fahrenheit (2 760 Celsius).

En développement depuis plus de dix ans, avec des années de retards et de dépassements de budget, le vaisseau spatial SLS-Orion a coûté jusqu'à présent à la NASA au moins 37 milliards de dollars, y compris la conception, la construction, les tests et les installations au sol. Le Bureau de l'inspecteur général de la NASA a prévu que les coûts totaux d'Artemis atteindront 93 milliards de dollars d'ici 2025.

La NASA défend le programme comme une aubaine pour l'exploration spatiale qui a généré des dizaines de milliers d'emplois et des milliards de dollars de commerce.