La compagnie pétrolière nigériane NNPC a déclaré jeudi qu'elle n'avait pas l'intention d'augmenter les prix de l'essence après une deuxième dévaluation de la monnaie locale, le naira, en moins d'un an, à la suite de spéculations selon lesquelles elle pourrait augmenter les prix pour récupérer une partie de ses coûts d'importation.

La semaine dernière, le taux de change officiel du naira a plongé de 900 à 1 531 pour un dollar, bien en dessous des niveaux du marché noir, après que l'autorité de régulation du marché a modifié sa méthode de calcul du taux de clôture, ce qui a entraîné une dévaluation de facto.

Le taux officiel s'est rapproché des niveaux du marché parallèle, les pénuries de devises ayant entraîné une demande vers des sources non officielles.

La Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), qui est le seul importateur d'essence parce que les entreprises privées locales sont incapables d'obtenir des devises étrangères, a exhorté les Nigérians à ne pas tenir compte des spéculations sur les hausses de prix, ajoutant qu'"il n'y a aucun projet de révision à la hausse du prix (de l'essence)".

Les prix de l'essence n'ont pas bougé depuis juillet dernier, lorsque le président Bola Tinubu a supprimé une subvention au carburant populaire mais coûteuse et a levé les restrictions sur le commerce des devises, ce qui a plus que triplé les prix de l'essence.

Le président espérait ainsi relancer une croissance économique atone, mais les réformes ont fait grimper l'inflation à un niveau record de près de trois décennies en décembre, aggravant ainsi la crise du coût de la vie.

M. Tinubu a été soumis à la pression des syndicats pour soulager les ménages et les petites entreprises après avoir supprimé la subvention qui maintenait les prix de l'essence à un niveau bas, mais qui a coûté au gouvernement 10 milliards de dollars en 2022.

Le président a déclaré qu'il était conscient des difficultés causées par la suppression de la subvention et qu'il surveillait les effets du taux de change et de l'inflation sur les prix de l'essence, ajoutant qu'il interviendrait si et quand cela s'avérait nécessaire.

Les principaux syndicats du Nigeria ont lancé jeudi un ultimatum de deux semaines au gouvernement pour qu'il réponde à des demandes allant d'une augmentation de salaire à un meilleur accès aux services publics, entre autres, et ont déclaré qu'ils regrettaient que le gouvernement n'ait pas tenu ses promesses d'atténuer les effets des réformes. (Ecrit par Chijioke Ohuocha, édité par Jane Merriman)