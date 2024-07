La NNPC du Nigeria est en pourparlers pour obtenir un nouveau prêt garanti par le pétrole afin de renforcer ses finances et de permettre des investissements dans ses activités, a déclaré son directeur général à Reuters, alors que la pression monte sur la compagnie pétrolière soutenue par l'État dont dépend l'économie.

La Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), dont le gouvernement est le principal actionnaire, cherche à lever au moins 2 milliards de dollars, ont déclaré deux sources au fait de la situation.

Ses dettes envers les fournisseurs d'essence ont doublé au cours des quatre derniers mois pour atteindre 6 milliards de dollars.

Les finances publiques du Nigeria dépendent des exportations de pétrole de la NNPC et le pétrole fournit l'essentiel des réserves de change cruciales. Mais les vols d'oléoducs et des années de sous-investissement ont sapé la production de pétrole ces dernières années, et le coût des subventions à l'essence a encore réduit les réserves de liquidités.

Le président Bola Tinubu s'est efforcé de faire passer des réformes dans le plus grand exportateur de pétrole d'Afrique - notamment en éliminant les subventions aux carburants et en permettant à la monnaie naira de s'échanger à des niveaux proches de ceux du marché - sans pousser la population du pays à un point de rupture en matière de coût de la vie.

Mele Kyari, chef de la NNPC, a confirmé que la société souhaitait obtenir un prêt pour 30 000 à 35 000 barils par jour de production de brut, mais il a refusé de préciser le montant de la somme recherchée. Il a déclaré que les fonds levés seraient utilisés pour toutes les activités commerciales de la NNPC, y compris pour soutenir la croissance de la production.

"Nous n'avons aucun problème à couvrir nos paiements d'essence. Il s'agit simplement d'argent pour des activités normales et non d'un acte désespéré", a déclaré M. Kyari à Reuters.

"Il s'agira d'une syndication avec des partenaires critiques mais réguliers qui ont fait des affaires avec notre société pour acheminer les liquidités", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il s'attendait à conclure l'accord dans les deux prochains mois.

La NNPC dispose déjà d'un prêt de 3,3 milliards de dollars garanti par Afreximbank, mais cinq sources ont déclaré que le manque de liquidités de la société avait été aggravé par l'augmentation des coûts des subventions aux carburants, et que le nouveau prêt l'aiderait à les payer.

Il n'est pas clair quel prêteur arrangera le prêt, car trois sources ont déclaré qu'Afrexim ne serait pas en mesure d'étendre son exposition au Nigéria aussi loin. Les cinq sources qui ont parlé à Reuters ont demandé à ne pas être nommées parce qu'elles n'étaient pas autorisées à s'exprimer sur le sujet.

Certaines sociétés de négoce de pétrole ont déjà cessé de participer aux appels d'offres de la NNPC pour l'essence parce que les factures en souffrance ont porté leur exposition au Nigeria au-delà des niveaux autorisés par leurs sociétés.

M. Tinubu a annoncé la suppression des coûteuses subventions aux carburants peu après son entrée en fonction l'année dernière, ce qui a permis de tripler les prix à la pompe. Les subventions - dont les critiques disent qu'elles sont un outil inefficace qui profite principalement à l'élite et aux propriétaires de voitures citadines - pèsent sur les finances du Nigeria depuis des années.

Mais face à une inflation à deux chiffres, la NNPC a plafonné le prix moyen des carburants à un peu plus de 600 nairas le litre il y a un an - un prix qui s'est éloigné des niveaux du marché depuis la chute du naira et la hausse des prix du pétrole sur le marché mondial.

Des files d'attente ont commencé à se former la semaine dernière à Lagos, car les distributeurs d'essence d'Abuja ont cessé de vendre. Selon certaines sources, le prix départ dépôt à Lagos est supérieur à 700 nairas par litre, ce qui signifie que les stations-service perdraient de l'argent si elles vendaient aux prix plafonnés.

La raffinerie Dangote, qui produit 650 000 barils par jour dans la banlieue de Lagos, devrait commencer à produire de l'essence dans les semaines à venir. Mais cette raffinerie a des prêts - et des coûts d'alimentation en pétrole brut - en dollars américains, et serait réticente à vendre à perte à l'intérieur du Nigeria - ou à attendre des mois pour être payée par la NNPC.

Les sources ont indiqué que la pression s'est accrue sur le gouvernement pour qu'il augmente les prix à la pompe, mais les dirigeants, conscients des émeutes meurtrières au Kenya qui ont forcé le gouvernement à revenir sur ses projets d'augmentation des taxes, devraient se montrer prudents.