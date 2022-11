La Namibie décroche 544 millions de dollars de financement climatique à la COP27

La Namibie, l'un des pays les plus ensoleillés et les moins densément peuplés du monde, veut produire de l'hydrogène vert et se positionner comme un pôle d'énergie renouvelable en Afrique.

La subvention néerlandaise provient du véhicule de financement des infrastructures Invest International, tandis que la facilité de la Banque européenne d'investissement est destinée à construire des projets d'hydrogène vert et d'énergie renouvelable en Namibie.

Le président Hage Geingob a déclaré que ces fonds représentaient le plus grand montant de financement concessionnel destiné à lutter contre les effets du réchauffement climatique que son pays ait décroché à ce jour.

Mardi également, la Namibie a signé un protocole d'accord avec l'Union européenne sur l'hydrogène renouvelable et les matières premières rares.

M. Geingob n'a pas donné de détails sur l'accord mais a déclaré que des experts des deux parties se rencontreraient bientôt pour élaborer des plans communs.

L'hydrogène est qualifié de "vert" lorsqu'il est produit à partir d'énergie renouvelable et est considéré comme essentiel pour aider à décarboniser l'industrie, bien que la technologie reste immature et relativement coûteuse.

En mai, la stratégie énergétique de l'UE a fixé l'objectif d'importer au moins 10 millions de tonnes d'hydrogène "vert" d'ici 2030, 10 millions de tonnes supplémentaires devant être produites au sein de l'Union.

(1 $ = 0,9928 euros)