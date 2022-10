La Namibie et l'UE concluent un accord provisoire sur les minéraux de terres rares

En juillet, des responsables européens et namibiens ont déclaré à Reuters qu'ils prévoyaient un accord sur l'hydrogène et les minéraux, alors que le bloc s'efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'énergie russe.

"En principe, nous nous sommes mis d'accord sur les conditions, quels que soient les matériaux, nous allons les transformer ici", a déclaré M. Alweendo à propos des approches adoptées pour s'assurer que le pays d'Afrique australe tire profit de ses ressources.

La Namibie possède d'importantes réserves de minéraux de terres rares tels que le dysprosium et le terbium, nécessaires aux aimants permanents des batteries des voitures électriques et des éoliennes.

L'Union européenne souhaite un accès plus facile aux minéraux en Namibie et prévoit des projets géologiques pour explorer les ressources d'un pays qui est presque aussi grand que le territoire combiné de la France et de l'Allemagne, a déclaré un fonctionnaire de l'UE à Reuters en juillet.

M. Alweendo a déclaré qu'il existait une demande pour les métaux de terres rares du pays d'Afrique australe afin d'alimenter la transition mondiale vers les énergies vertes.

La Namibie vise à se positionner comme une plaque tournante des énergies renouvelables en Afrique, notamment grâce à son vaste potentiel d'énergie solaire et éolienne pour produire de l'hydrogène vert.

(1 $ = 1,0203 euros)