La Namibie prévoit de rénover le chemin de fer pour stimuler les exportations régionales de charbon

Le Botswana, enclavé, a cherché des voies alternatives pour exporter son charbon, car les perturbations des lignes ferroviaires sud-africaines ont un impact sur la route du produit vers le port de Richards Bay, le plus grand terminal charbonnier d'Afrique.

La demande de charbon du Botswana, d'Afrique du Sud et d'ailleurs a bondi depuis que l'Union européenne a imposé des sanctions au charbon russe. Mais ceux qui cherchent à tirer profit de la région sont confrontés à de gros défis logistiques, beaucoup transportant actuellement le combustible fossile par camion sur des centaines de kilomètres jusqu'aux ports, un exercice coûteux et inefficace.

"En tant que chemins de fer, nous envisageons une solution à court et moyen terme pour transporter le charbon en Namibie par voie ferroviaire", a déclaré Johny Smith, PDG de TransNamib. Le passage au rail réduirait les coûts de transport et permettrait aux mineurs d'exporter davantage.

TransNamib prévoit de transférer environ 50 000 tonnes de charbon par mois des camions vers les trains à Gobabis, une ville de l'est de la Namibie située à 110 km de la frontière du Botswana et à environ 600 km de Walvis Bay.

Les camions devront cependant toujours transporter le charbon des mines du Botswana jusqu'à Gobabis.

"Nous voyons les premières expéditions de Gobabis à Walvis Bay par voie ferroviaire d'ici février ou mars de l'année prochaine", a déclaré M. Smith. "Nous prévoyons une augmentation jusqu'à 100 000 tonnes ou plus, il s'agit simplement de mettre en place la capacité nécessaire du point de vue ferroviaire."

TransNamib obtient un prêt de 2 milliards de rands (117 millions de dollars) de la Development Bank of Southern Africa (DBSA) et de la Namibian Development Bank, a indiqué M. Smith, pour acheter environ 20 nouvelles locomotives et 300 wagons, dont certains seront utilisés sur la ligne ferroviaire de Gobabis.

Un porte-parole de la DBSA a déclaré que le prêt serait finalisé d'ici la fin mars 2023.

L'Association des chemins de fer d'Afrique australe a déclaré qu'elle était en discussion avec l'UE et d'autres parties au sujet des investissements ferroviaires dans la région, y compris un projet de "paquet d'investissement UE-Afrique Global Gateway".

L'UE n'a pas immédiatement répondu à une demande d'informations complémentaires.

(1 dollar = 17,1384 rands)