La Namibie relève le taux de prêt principal à 4,75 %.

La Banque de Namibie a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'économie nationale connaisse une croissance d'environ 3 % en 2022.

La hausse du taux était nécessaire pour préserver le lien de 1:1 entre le dollar namibien et la monnaie sud-africaine, le rand, a ajouté la banque.

Le mois dernier, la Banque de réserve sud-africaine a relevé son taux directeur de 50 points de base pour le porter à 4,75 %.

L'inflation namibienne en glissement annuel pour le mois de mai s'est élevée à 5,4 %, soit une légère baisse par rapport aux 5,6 % du mois d'avril, les transports, les denrées alimentaires et les boissons non alcoolisées étant les principaux contributeurs, selon les données de l'agence de statistiques publiées plus tôt dans la journée.