La Nedbank d'Afrique du Sud prévoit d'atteindre l'objectif de bénéfices pour 2023 avant la date prévue

À l'instar de tous les grands créanciers du pays, Nedbank profite d'un rebond après que d'importantes provisions pour créances douteuses, provoquées par le COVID-19, ont laissé une énorme marque sur les bénéfices, bien que ceux-ci soient encore inférieurs de 7 % aux niveaux de 2019.

"L'environnement opérationnel en 2021 a été plus favorable à Nedbank et à nos clients", a-t-elle déclaré dans sa déclaration de résultats, ajoutant que l'économie s'était comportée mieux que prévu en particulier au début de l'année.

Elle s'attend maintenant à atteindre son objectif de 2023 pour le bénéfice par action (HEPS) - la principale mesure de profit en Afrique du Sud - avec un an d'avance, tandis qu'elle est en bonne voie pour atteindre les autres objectifs de 2023 visant à revenir aux niveaux de performance de 2019.

Son HEPS pour l'année se terminant le 31 décembre s'est élevé à 2 410 cents, contre 1 126 cents un an plus tôt, et se situe dans la partie supérieure de sa fourchette de prévisions.

Le principal moteur de la hausse a été une baisse de 50 % des charges de dépréciation pour créances douteuses, à 6,5 milliards de rands (426 millions de dollars).

Nedbank a également déclaré un dividende de 1 191 cents.

(1 $ = 15,2520 rands)