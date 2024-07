L'Amérique latine et les Caraïbes doivent se préparer à l'arrivée de La Nina, le phénomène climatique qui alimente une saison d'ouragans très active dans l'Atlantique et une plus grande variabilité climatique dans la région, ont déclaré des experts mardi.

L'Organisation météorologique mondiale a organisé un webinaire sur la menace de La Nina alors que l'ouragan Beryl, premier ouragan de la saison 2024 dans l'Atlantique et première tempête enregistrée à atteindre le niveau maximal de catégorie 5 de l'échelle de Saffir-Simpson, se déchaînait sur les Caraïbes orientales.

La Nina, un phénomène climatique qui commence par des températures océaniques plus froides que la normale dans le centre et l'est du Pacifique équatorial, est lié à la fois aux inondations et à la sécheresse, ainsi qu'à une augmentation de la fréquence des ouragans dans les Caraïbes.

"José Luis Stella, du Centre climatique régional pour l'Amérique du Sud méridionale, a déclaré que le phénomène La Nina menaçait d'apporter une "variabilité rapide" à un climat déjà extrême.

Les experts ont déclaré mardi que le phénomène La Nina pourrait entraîner une répétition des sécheresses historiques en Amérique du Sud, semblables à celles qui ont été enregistrées entre 2020 et 2023.

"Nous venons de traverser trois années avec un événement La Nina assez prolongé qui a entraîné des sécheresses historiques, avec un grand impact, puis une transition assez rapide vers El Nino", a déclaré M. Stella.

En Amérique latine, les phénomènes La Nina et El Nino, qui impliquent un réchauffement de la surface de l'océan Pacifique tropical et peuvent affecter les vents du courant-jet au-dessus du Pacifique, ont eu des répercussions coûteuses sur les économies régionales en nuisant à des cultures telles que le blé, le riz et le maïs.

Ces deux phénomènes ont tendance à durer entre neuf et douze mois et se produisent généralement tous les deux à sept ans, bien qu'ils n'aient pas de calendrier régulier. (Reportage de Juana Casas ; Rédaction de Stéphanie Hamel ; Rédaction de Brendan O'Boyle et Sandra Maler)