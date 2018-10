La Nissan Leaf pourra suppléer le réseau électrique en Allemagne

Ce modèle exploite la technologie dite "Vehicle-to-grid" (V2G) permettant d'utiliser la batterie du véhicule pour alimenter une borne de recharge, elle-même connectée au réseau électrique.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, quelque 280 millions de véhicules électriques seront en circulation dans le monde d'ici 2040, contre environ trois millions actuellement.

"Nous croyons fermement à un avenir sans aucune émission", a déclaré Guillaume Pelletreau, vice-président de Nissan Center Europe.

"Les batteries de la Leaf pourraient apporter une importante contribution à la transition énergétique en Allemagne et au développement durable."

En Allemagne, d'autres entreprises participent également au stockage d'électricité à partir de batteries comme la start-up technologique The Mobility House (soutenue par Daimler), le service public local Enervie et le gestionnaire de réseau transport d'électricité Amprion, détenue par RWE, Munich Re, Swiss Life et Talanx.

Nissan a écoulé jusqu'à présent environ 370.000 véhicules électriques, et avec son partenaire Renault, le groupe cherche activement à intégrer les batteries des voitures au réseau électrique.

Le constructeur japonais utilise la norme de recharge CHAdeMO, concurrente du Supercharger de Tesla et du Système de charge combiné (Combined Charging System ou CCS) soutenu par l'Europe.

