La Norvège commémore les 10 ans des attentats à Oslo et Utoya

OSLO, 22 juillet (Reuters) - La Norvège commémore jeudi les 10 ans des attentats commis par l'extrémiste de droite, militant islamophobe, Anders Behring Breivik, à Oslo et dans l'île d'Utoya, qui avaient fait 77 morts, devenant la tuerie la plus meurtrière dans le pays depuis la Seconde Guerre Mondiale.

Anders Behring Breivik avait fait exploser une voiture devant le bureau du Premier ministre à Oslo, tuant 8 personnes, avant de se rendre sur l'île d'Utoya où il a abattu méthodiquement 69 jeunes gens réunis pour un camp d'été des jeunes travaillistes.

Une première cérémonie se tiendra à Oslo jeudi, devant les anciens bureaux du Premier ministre, restés vide depuis les attaques, à laquelle participeront Erna Solberg, l'actuelle Première ministre norvégienne, des survivants des attaques et des proches des victimes.

Un service religieux se tiendra dans la Cathédrale d'Oslo et Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Otan, prononcera un discours. Lorsque les attaques ont été commises, il occupait les fonctions de Premier ministre norvégien.

Une deuxième cérémonie se déroulera plus tard dans la journée sur l'île d'Utoya et un dernier hommage, prévu à Oslo et lors duquel le roi Harald de Norvège s'exprimera, conclura la journée.

Anders Behring Breivik a été condamné en août 2012 à une peine de 21 ans d'emprisonnement, le maximum prévu par la loi, avec une possibilité de reconduction s'il est considéré comme une menace pour la société.

(Gwladys Fouche et Nora Buli, version française Camille Raynaud)