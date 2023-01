La Norvège découvre des ressources minérales "substantielles" dans ses fonds marins

Le pays nordique, grand exportateur de pétrole et de gaz, envisage d'ouvrir ses zones offshore à l'exploitation minière en eaux profondes, un processus qui nécessite l'approbation du parlement et qui a suscité des préoccupations environnementales.

"Parmi les métaux trouvés dans les fonds marins de la zone étudiée, le magnésium, le niobium, le cobalt et les minéraux de terres rares figurent sur la liste des minéraux critiques de la Commission européenne", a déclaré dans un communiqué la Direction norvégienne du pétrole (NPD), qui a mené l'étude.

L'estimation des ressources, qui couvre des zones éloignées de la mer de Norvège et de la mer du Groenland, a montré qu'il y avait 38 millions de tonnes de cuivre, soit presque deux fois le volume extrait chaque année dans le monde, et 45 millions de tonnes de zinc accumulées dans des sulfures polymétalliques.

Les sulfures, ou "fumeurs noirs", se trouvent le long de la dorsale médio-océanique, là où le magma du manteau terrestre atteint le fond de la mer, à des profondeurs d'environ 3 000 mètres (9 842 pieds).

On estime qu'environ 24 millions de tonnes de magnésium et 3,1 millions de tonnes de cobalt se trouvent dans les croûtes de manganèse qui ont poussé sur le substrat rocheux pendant des millions d'années, ainsi que 1,7 million de tonnes de cérium, un métal de terre rare utilisé dans les alliages.

On estime que les croûtes de manganèse contiennent également d'autres métaux de terres rares, tels que le néodyme, l'yttrium et le dysprosium.

"Les minéraux rares et coûteux comme le néodyme et le dysprosium sont extrêmement importants pour les aimants des éoliennes et les moteurs des véhicules électriques", a déclaré le NPD.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUXLes groupes environnementaux ont demandé à la Norvège de reporter son exploration minière des fonds marins jusqu'à ce que davantage d'études soient menées pour comprendre les organismes vivant sur les fonds marins et l'impact de l'exploitation minière sur eux.

Il y a "un grand manque de connaissances" des océans profonds, où des espèces nouvelles et non découvertes sont potentiellement à découvrir, a déclaré l'Institut norvégien de recherche marine dans une lettre de consultation.

Le NPD a déclaré que ses estimations montraient des ressources "en place", et que d'autres études étaient nécessaires pour établir quelle quantité de celles-ci pourrait être récupérée avec un impact environnemental acceptable.