La Norvège empêche Rolls-Royce de céder Bergen Engines à la Russie

Basée sur la côte ouest de la Norvège et appartenant à Rolls-Royce depuis plus de 20 ans, Bergen Engines est un fournisseur de la marine norvégienne, membre de l'OTAN, ainsi que de l'industrie maritime mondiale.

Le 9 mars, le gouvernement norvégien a déclaré qu'il avait temporairement suspendu la vente de Bergen Engines à TMH Group, pour un montant de 150 millions d'euros, pendant qu'il évaluait les implications en matière de sécurité.

"Nous disposons désormais de suffisamment d'informations pour conclure qu'il est nécessaire d'empêcher la vente de la société à un groupe contrôlé depuis un pays avec lequel nous n'avons pas de coopération en matière de sécurité", a déclaré mardi au parlement Monica Maeland, ministre de la justice du gouvernement minoritaire de centre-droit.

Les relations entre la Norvège et la Russie, qui partagent une frontière dans l'Arctique, se sont progressivement améliorées dans l'ère de l'après-guerre froide avant de subir un revers lorsque Moscou a annexé la Crimée en 2014.

Cela a déclenché davantage de tensions dans le nord avec un renforcement militaire des deux côtés et des manœuvres militaires plus fréquentes.

L'ambassade de Russie à Oslo a déclaré le 10 mars que la décision de la Norvège de suspendre la vente montrait un sentiment anti-russe et était très préoccupante.

Annonçant la cession prévue, Rolls-Royce a déclaré le mois dernier que la transaction avec le russe TMH faisait partie du plan global du groupe pour surmonter la pandémie de COVID-19.

L'opposition norvégienne donne de la voix

Les partis d'opposition norvégiens ont critiqué le gouvernement pour sa lenteur à répondre à ce qu'ils considèrent comme une menace pour la sécurité nationale, après qu'il soit apparu que Rolls-Royce avait informé les autorités d'un accord russe potentiel à la fin de l'année dernière.

"La technologie de Bergen Engines et les moteurs qu'elle produit auraient présenté un intérêt stratégique militaire important pour la Russie et auraient renforcé les capacités militaires russes", a déclaré le gouvernement norvégien dans un communiqué.

Bergen Engines fabrique des moteurs à gaz et des moteurs diesel à vitesse moyenne destinés à la marine et à la production d'électricité. Elle emploie environ 950 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de 239 millions de livres en 2019. Ses moteurs maritimes sont distribués par Kongsberg Marine.