La Norvège et la Finlande sont confrontées cette année à des flambées record de grippe aviaire qui ont tué des milliers de mouettes et d'autres espèces, mis en péril le bétail et restreint les déplacements dans certaines régions, ont déclaré des responsables.

La grippe aviaire s'est propagée dans toute l'Europe ces dernières années, entraînant l'abattage, en mai et juin, de millions d'oiseaux dans les seules fermes françaises et affectant l'approvisionnement en viande de volaille et en œufs.

Les autorités de la ville arctique de Vadso, qui fait partie du comté norvégien de Finnmark, ont déclaré avoir recueilli plus de 10 000 oiseaux morts dans la région et l'autorité norvégienne chargée de la sécurité alimentaire a imposé jeudi une interdiction de voyager dans trois réserves naturelles.

"Les foyers que nous observons dans différents endroits du Finnmark cette année sont beaucoup plus importants que ce que nous avons vu par le passé en Norvège", a déclaré Ole-Herman Tronerud, vétérinaire en chef de l'autorité norvégienne de sécurité alimentaire.

La souche du virus H5N1 se propage depuis des années parmi les volailles et les oiseaux sauvages, mais des foyers sporadiques ont été signalés dans le monde entier chez des mammifères tels que les chats, les visons et les loutres.

La Finlande voisine a également déclaré que les oiseaux sauvages étaient fortement touchés et que la souche H5N1 avait été découverte dans 20 élevages d'animaux à fourrure, contre 12 en début de semaine.

"L'agent pathogène a été confirmé comme étant une variante circulant surtout parmi les mouettes", a déclaré le ministère finlandais des affaires sociales et de la santé dans un communiqué mercredi.

Ce mois-ci, trois agences des Nations unies ont averti que les foyers mondiaux faisaient craindre que le virus ne s'adapte pour infecter plus facilement l'homme, et ont exhorté les pays à renforcer la surveillance des maladies et à améliorer l'hygiène dans les élevages de volailles.

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que le risque de contamination de l'homme par le virus H5N1 restait faible, mais que les cas d'infection chez les mammifères devaient être surveillés de près. (Reportage de Louise Breusch Rasmussen ; rédaction de Terje Solsvik et Toby Chopra)