La Norvège évacue des milliers de personnes suite aux pires inondations depuis des décennies

La Norvège a évacué des milliers de personnes alors que les rivières ont atteint leur niveau le plus élevé depuis au moins 50 ans mercredi et que des maisons et des entreprises ont été submergées ou emportées par des glissements de terrain.

Des maisons et des entreprises ont été submergées ou emportées par des glissements de terrain. Des routes importantes ont été fermées et des trains ont été suspendus dans une grande partie du sud de la Norvège, les rivières étant sorties de leur lit, et les autorités ont mis en garde contre d'autres inondations dans les jours à venir, l'eau se déplaçant vers les régions côtières de basse altitude. Le comté d'Innlandet, l'une des régions les plus touchées de Norvège, a déclaré que de nombreuses personnes étaient isolées par les inondations et que les premiers intervenants pourraient ne pas être en mesure d'atteindre les personnes dans le besoin. "Nous sommes dans une situation d'urgence de dimension nationale", a déclaré Aud Hove, maire d'Innlandet, dans un communiqué de presse. Le gouvernement a décidé mercredi de mobiliser davantage d'hélicoptères pour participer à l'évacuation, a déclaré le ministère de la justice et de la sécurité publique à la chaîne de télévision TV2. Les autorités norvégiennes ont déclaré qu'aucun décès n'avait été enregistré jusqu'à présent à la suite de la catastrophe. Des vents violents, des pluies intenses et des glissements de terrain ont frappé différentes parties de la région nordique ces derniers jours, mettant hors service des lignes électriques en Finlande, inondant des villages en Norvège et en Suède et paralysant les transports publics dans les zones durement touchées. Lundi, un train suédois a déraillé lorsqu'un talus a été emporté par les inondations, blessant trois personnes. Les autorités norvégiennes et suédoises ont maintenu l'alerte rouge, c'est-à-dire l'alerte la plus sévère, pour plusieurs régions mercredi.