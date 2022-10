La Norvège inspecte le gazoduc sous-marin après les explosions du Nord Stream

La Norvège a déployé un navire spécialisé pour inspecter un gazoduc sous-marin vers l'Allemagne en raison de préoccupations en matière de sécurité après les soupçons de sabotage le mois dernier sur deux pipelines Nord Stream entre la Russie et l'Allemagne, selon des sources et des données.

La Norvège, le plus grand fournisseur de gaz d'Europe, a mis la semaine dernière son secteur de l'énergie en état d'alerte, déployant sa marine et son armée de l'air pour patrouiller les installations offshore et plaçant des soldats dans les usines de traitement du gaz à terre après les explosions du 26 septembre sur le Nord Stream.

Le Havila Subsea, un navire de service pétrolier équipé de véhicules sous-marins télécommandés, a été déployé le 5 octobre pour surveiller le pipeline Europipe II qui va de l'usine de gaz de Kaarstoe en Norvège à Dornum en Allemagne, selon les données de suivi des navires de Refinitiv.

Jostein Alendal, directeur général de Reach Subsea, qui exploite Havila Subsea, a déclaré à Reuters que l'inspection avait été commandée par Equinor, qui effectue des inspections de gazoducs pour le compte de l'opérateur de système de gaz offshore Gassco.

"Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas entrer dans le détail des mesures spécifiques", a déclaré un porte-parole de Gassco dans un courriel.

Un représentant d'Equinor n'était pas immédiatement disponible pour faire des commentaires et l'armée norvégienne a refusé de commenter les enquêtes sur les pipelines offshore ou d'autres mesures de sécurité offshore spécifiques.

"La connaissance de ces mesures permet à un acteur de les éviter plus facilement", a déclaré un porte-parole de l'armée dans un e-mail.

Europipe II est probablement le pipeline norvégien le plus important, a déclaré Tor Ivar Stroemmen, maître de conférences à l'Académie royale navale norvégienne.

"Une interruption majeure du flux de gaz vers l'Allemagne pourrait provoquer des pressions politiques modifiant la dynamique de l'impasse actuelle avec la Russie", a déclaré Stroemmen.

Une source industrielle a déclaré à Reuters que la Norvège inspectait les infrastructures pétrolières et gazières essentielles, y compris les pipelines, pour détecter d'éventuelles tentatives d'explosifs ou de sabotage.

L'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, dépendait fortement de l'approvisionnement en gaz russe jusqu'à ce que les fournitures soient coupées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'Europipe II, long de 658 km, a une capacité de 71 millions de mètres cubes (mcm) de gaz par jour, soit environ un cinquième des exportations totales de la Norvège par gazoduc.

Le service de sécurité suédois a déclaré jeudi qu'une enquête sur la scène de crime des deux pipelines a renforcé les soupçons de "sabotage grossier" impliquant des détonations.