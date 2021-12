La Norvège rejoint la France

Plus tôt dans la soirée, les Bleues se sont qualifiées pour la finale du Mondial dans un match compliqué face au Danemark. Après la victoire de la Norvège contre l'Espagne (27-21), l'ultime rencontre de la compétition opposera donc les championnes olympiques en titre aux championnes d'Europe en titre ! Aidée par les solides performances offensives de Nora Mork (8 buts) et de Kari Brattset Dale (7 buts), la Norvège a surtout pu compter sur une prestation XXL de sa gardienne, Katrine Lunde. La portière norvégienne a logiquement été désignée joueuse du match. Rendez-vous dimanche pour la finale entre la France et la Norvège !

par Robin Joanchicoy (iDalgo)