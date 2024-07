La Norvège cherche à établir un partenariat plus solide avec l'Indonésie et à explorer les possibilités d'investissement dans les énergies renouvelables telles que l'hydroélectricité et le piégeage et le stockage du carbone, a déclaré le ministre de l'énergie.

"Il existe de nombreuses opportunités et quelques obstacles, mais j'espère que nous pourrons construire un partenariat plus fort dans les années à venir", a déclaré le ministre de l'énergie Terje Aasland à Reuters jeudi en fin de journée, après avoir rencontré son homologue Arifin Tasrif à Jakarta en début de semaine.

Alors que la Norvège a pour objectif de réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, elle continue d'explorer et de développer de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, notamment dans la mer de Barents, dans l'Arctique, afin de maintenir une production qui devrait atteindre son maximum en 2025.

Le pays est devenu le premier fournisseur de gaz naturel de l'Europe après une forte réduction des livraisons russes depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022.

Les entreprises norvégiennes peuvent apporter leur expérience en matière d'hydroélectricité et de captage et de stockage du carbone (CSC) en Indonésie afin de réduire les émissions dans le pays, a déclaré M. Aasland.

La capacité de stockage du premier projet de CSC norvégien, Northern Lights, sera prête cette année, et il est prévu de commencer à capturer le dioxyde de carbone d'une cimenterie à Brevik en mai prochain, a-t-il déclaré.

M. Aasland a rencontré des représentants d'entreprises norvégiennes à Singapour jeudi, notamment Equinor, DNB et Yarra, qui investissent dans les énergies renouvelables, le stockage de l'énergie et les carburants alternatifs tels que l'ammoniac en Asie-Pacifique.

La Norvège, qui est le plus grand producteur de pétrole et de gaz d'Europe occidentale, génère une production totale d'un peu plus de 4 millions de barils d'équivalent pétrole par jour (boepd).

L'approvisionnement en gaz norvégien de l'Europe devrait atteindre 120 milliards de mètres cubes (mmc) cette année, a déclaré M. Aasland, contre 109 mmc en 2023.

"Le pétrole et le gaz joueront également un rôle crucial dans les décennies à venir en raison des besoins en matière de sécurité énergétique et de prix abordables", a déclaré M. Aasland, ajoutant que le pays devait sécuriser la chaîne d'approvisionnement pour la transition verte.

La Norvège a l'intention d'accorder des permis d'exploration pour l'exploitation minière des fonds marins dans la région arctique l'année prochaine, dans l'espoir d'extraire les minéraux nécessaires à la fabrication de panneaux solaires, d'éoliennes et de batteries de voitures électriques qui remplaceront l'énergie fossile, bien que le projet se heurte à l'opposition des groupes de défense de l'environnement et de certains pays européens.

"Aujourd'hui, nous dépendons de la Russie et de la Chine. Nous devons donc diversifier la chaîne de valeur des minéraux dans les années à venir et nous examinons comment nous pouvons développer l'activité sur le plateau continental norvégien de manière durable", a ajouté M. Aasland.