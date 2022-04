La Nouvelle-Zélande accueille les visiteurs australiens alors que les restrictions frontalières s'assouplissent

La Nouvelle-Zélande avait des contrôles frontaliers parmi les plus stricts au monde pendant la pandémie de COVID, dans le cadre des efforts du gouvernement pour garder le coronavirus à l'extérieur. Une bulle de voyage de courte durée entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie a été suspendue au milieu de l'année 2021 après l'apparition des foyers du COVID-19.

Mais le gouvernement a commencé à assouplir ces mesures de plus en plus impopulaires, dans l'espoir de stimuler le tourisme et d'atténuer les pénuries de main-d'œuvre maintenant que l'Omicron est répandu dans le pays.

"C'est la première étape pour accueillir à nouveau les visiteurs internationaux sur nos côtes et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes pour la Nouvelle-Zélande et Air New Zealand", a déclaré Leanne Geraghty, Chief Customer and Sales Officer d'Air New Zealand dans un communiqué.

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle assurait 11 vols presque complets depuis l'Australie, le premier ayant atterri à l'aéroport international d'Auckland plus tôt ce matin.

Des séquences télévisées ont montré des images émouvantes de familles et d'amis se réunissant alors que deux vols en provenance d'Australie atterrissaient à Auckland. Des panneaux ont été distribués à ceux qui attendaient dans le salon des arrivées, déclarant "Hello & Kia Ora & G'day & Welcome".

Auparavant, les étrangers étaient purement et simplement interdits d'entrée et, jusqu'en février, les citoyens souhaitant rentrer chez eux devaient soit faire des demandes d'urgence auprès du gouvernement, soit s'assurer une place dans les installations de quarantaine de l'État.

Les touristes des pays dispensés de visa, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et Singapour, pourront désormais se rendre sur place à partir du 1er mai. La frontière restera fermée pour tous les autres visiteurs jusqu'en octobre.

[https://www.reuters.com/world/asia-pacific/new-zealand-pm-ardern-announces-border-reopening-earlier-than-previously-2022-03-15]