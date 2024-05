Le Tresor neo-zelandais a fait etat jeudi d'un environnement economique morose, d'une hausse du chomage et d'un bilan plus faible, alors que le gouvernement a reduit les nouvelles depenses et accorde quelques allegements fiscaux comme il l'avait promis lors des elections generales de l'annee derniere.

Ce budget ne resoudra pas a lui seul tous les problemes economiques de la Nouvelle-Zelande et il reste encore beaucoup a faire, mais il montre ce qu'il est possible de faire avec prudence et discipline, a declare le ministre neo-zelandais des finances, Nicola Willis, a l'occasion de la publication de la declaration budgetaire inaugurale du gouvernement conservateur.

Depuis son election en octobre dernier, le gouvernement de coalition de centre-droit a du faire face a une situation economique de plus en plus difficile : la Nouvelle-Zelande est desormais en recession technique, le chomage augmente et l'inflation interieure reste obstinement elevee. Le Tresor prevoit une croissance negative au deuxieme trimestre avant que la situation ne s'ameliore au second semestre.

Le parti national du premier ministre Christopher Luxon avait promis, s'il etait elu, d'accorder des allegements fiscaux afin d'ameliorer la vie des Neo-Zelandais a revenus moyens, qui doivent faire face a l'augmentation du cout de la vie, a des taux hypothecaires eleves et a des prix de location de logements records.

Le gouvernement a annonce une modification des seuils de l'impot sur le revenu des personnes physiques, ce qui donnera un petit coup de pouce aux personnes a faibles et moyens revenus.

"Trop de Kiwis ont regresse ces dernieres annees. Alors meme que les salaires peinent a suivre le rythme de l'inflation, les Kiwis ont ete entraines dans des tranches d'imposition de plus en plus elevees. Le budget 2024 prevoit les allegements fiscaux promis", a declare M. Luxon dans un communique.

Le gouvernement a declare que les allegements fiscaux rapporteront 3,7 milliards de dollars neo-zelandais (2,3 milliards de dollars) aux Neo-Zelandais, mais qu'ils seront compenses par des economies et de nouvelles recettes, ce qui signifie que les mesures devraient etre globalement neutres pour l'inflation.

Le gouvernement a annonce de nouvelles depenses, dont 2,68 milliards de dollars neo-zelandais pour les routes, le rail et les transports publics, et 2,1 milliards de dollars neo-zelandais pour le maintien de l'ordre public, y compris le financement de 500 nouveaux agents de police et l'agrandissement des prisons.

Il a egalement annonce d'importantes economies dans les domaines du logement, de l'enseignement superieur, de la conservation et de l'environnement, ainsi que des reductions plus modestes dans un certain nombre d'agences.

M. Willis a declare que les agences et les departements s'etaient concentres sur la reduction des fonctions administratives et de celles qui ne correspondaient pas aux priorites du gouvernement.

"L'objectif de cet exercice etait sans conteste de deplacer les ressources de l'arriere-boutique vers l'avant-boutique", a-t-elle declare.

Mme Willis a rejete les critiques selon lesquelles le financement avait ete injustement reduit pour les programmes beneficiant aux Maoris indigenes, ce qui a declenche des manifestations dans tout le pays jeudi.

LE DEFICIT SE CREUSE

Le gouvernement a souligne que la reduction des nouvelles depenses contribuerait a contenir l'inflation, qui s'eleve actuellement a 4,0 % et depasse l'objectif de 1 % a 3 % fixe par la banque centrale.

Il a prevu un deficit budgetaire de 11,07 milliards de dollars neo-zelandais, soit 2,7 % du produit interieur brut pour 2023/24. Ce deficit est plus important que celui de 9,32 milliards de dollars neo-zelandais prevu dans les previsions economiques semestrielles. Le gouvernement s'attend maintenant a retrouver un excedent en 2027-28.

"Nous sommes determines a y parvenir", a declare M. Willis lors d'une conference de presse.

La dette nette devrait culminer a 43,5 % du produit interieur brut (PIB) en 2025/26, soit un an plus tard que les previsions de decembre.

Le Tresor prevoit que l'economie se contractera au premier semestre avant de renouer avec la croissance au second semestre.

(1 $ = 1,6375 dollar neo-zelandais) (Reportage de Lucy Craymer ; Redaction de Lincoln Feast)