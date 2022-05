La Nouvelle-Zélande relève ses taux d'intérêt de 50 points de base, signalant des hausses plus agressives

Tous les économistes du sondage Reuters, à l'exception d'un seul, prévoient que la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) augmentera le taux d'escompte officiel (OCR) de 50 points de base à 2,0 %. Un économiste s'attendait à une hausse de 25 points de base.

"Une augmentation plus importante et plus précoce de l'OCR réduit le risque de persistance de l'inflation, tout en offrant une plus grande flexibilité de la politique à venir à la lumière de l'environnement économique mondial très incertain", a déclaré la RBNZ dans un communiqué.

Après la publication de la déclaration, le dollar néo-zélandais a atteint un sommet de trois semaines à 0,65 $.

Le mouvement de mercredi était la deuxième augmentation successive de 50 points de base du ROC. Le taux a maintenant augmenté de 1,75 point de pourcentage depuis le début du cycle de resserrement en octobre. Selon les prévisions, le taux d'encaissement devrait atteindre près de 4,0 % au second semestre de l'année prochaine et s'y maintenir jusqu'en 2024.

Cette hausse a porté le taux d'encaissement à son plus haut niveau depuis novembre 2016. La RBNZ a été à l'avant-garde d'un mouvement mondial visant à supprimer les mesures de stimulation extraordinaires mises en place pendant la pandémie, alors que les autorités tentent de contenir l'inflation galopante.

La banque centrale voit l'inflation culminer à 7,0 % au trimestre de juin 2022, bien au-delà de son objectif de 1 à 3 %, soulignant l'urgence de tempérer le comportement de fixation des prix.

"Un large éventail d'indicateurs souligne que les contraintes de capacité de production et les pressions inflationnistes continues restent prévalentes", a déclaré la banque centrale. Elle a ajouté que les vents contraires sont forts et que l'incertitude économique mondiale accrue et l'inflation plus élevée freinent la confiance des consommateurs mondiaux et nationaux.

La hausse des taux intervient alors que la RBNZ tente de faire face à des défis économiques concurrents, notamment un marché du travail tendu et une inflation à son plus haut niveau depuis trois décennies.

Mais les prix de l'immobilier sont maintenant en baisse après avoir bondi pendant la pandémie et la confiance des entreprises et des consommateurs a chuté alors que la guerre en Ukraine pose des risques pour la croissance mondiale.