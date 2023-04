La banque centrale de Nouvelle-Zélande devrait ralentir le rythme du resserrement monétaire mercredi, en augmentant les taux de seulement 25 points de base, tout en maintenant son attention sur l'inflation, alors que les risques d'une crise bancaire mondiale s'ajoutent aux vents contraires de l'économie.

Les investisseurs examineront attentivement le commentaire qui l'accompagne pour y déceler tout indice d'une fin de son cycle de resserrement.

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a entrepris sa politique de resserrement la plus agressive depuis l'introduction du taux officiel d'escompte en 1999. Elle a porté ce taux de 0,25 % à 4,75 % en octobre 2021 et a indiqué qu'elle prévoyait d'autres hausses pour maîtriser l'inflation.

La décision de l'OPEP+, ce week-end, de réduire la production a entraîné une hausse de 5 % des prix du pétrole et a renforcé les pressions sur les prix auxquelles les responsables politiques sont confrontés.

Mais depuis la révision de la politique monétaire de la RBNZ en février, au cours de laquelle elle a relevé ses taux de 50 points de base, les perspectives se sont assombries.

L'économie néo-zélandaise s'est contractée de 0,6 % au quatrième trimestre, les prix des produits laitiers ont chuté et les marchés internationaux ont été secoués par l'effondrement des banques. Les signes de reprise de l'immigration contribueront à atténuer les tensions sur le marché du travail, un facteur important de l'inflation salariale.

Selon un sondage Reuters, 22 des 24 économistes interrogés s'attendent à ce que la banque centrale augmente le taux d'escompte de 25 points de base pour le porter à 5 % mercredi, ce qui constituerait la plus faible augmentation depuis février 2022.

L'économiste principal de Westpac, Satish Ranchhod, a déclaré dans une note que Westpac s'attendait à une augmentation de 25 points de base, mais que le plus important serait ce que la banque centrale signalerait à l'avenir.

"Nous pensons que la RBNZ reconnaîtra les récents développements négatifs, y compris la volatilité du système bancaire mondial", a déclaré M. Ranchhod. "Malgré cela, elle continuera à souligner la force des pressions inflationnistes et laissera la porte ouverte à de nouvelles hausses.

La décision d'avril de la RBNZ est une révision et n'est pas accompagnée d'une déclaration de politique générale. Les économistes ne s'attendent donc pas à un changement de ton significatif avant la prochaine réunion du comité de politique monétaire en mai.

Les économistes s'attendent à ce que la banque centrale n'augmente pas autant les taux d'intérêt cette année et à ce que les taux culminent à 5,25 % au lieu des 5,5 % prévus lors de la réunion de février. Toutefois, la banque centrale ne publiera pas ses prévisions avant sa réunion de mai.

"L'examen de la politique monétaire est une étape entre la réunion de février et celle de mai (déclaration de politique monétaire). Et c'est en mai que nous nous attendons à ce que la RBNZ change de cap", a déclaré Kiwibank dans une note.