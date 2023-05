Le gouvernement travailliste néo-zélandais s'apprête à dévoiler jeudi un budget et des perspectives économiques en baisse, alors qu'il présente ce qu'il appelle un budget 2023-24 "sans fioritures", afin d'éviter d'alimenter l'inflation.

Depuis son arrivée au pouvoir, le Premier ministre Chris Hipkins a réduit les programmes coûteux et réitéré les plans du gouvernement pour revenir aux "questions de pain et de beurre".

"Les Néo-Zélandais attendent de nous que nous nous concentrions sur les questions essentielles qui les concernent. Ils verront que c'est ce que nous avons fait dans le budget", a déclaré M. Hipkins lors de sa conférence de presse hebdomadaire du lundi.

Le pays a été frappé par deux événements météorologiques importants au début de l'année, qui ont causé des dégâts estimés à 9 et 14,5 milliards de dollars néo-zélandais. Environ la moitié de cette facture devrait être prise en charge par le gouvernement.

Des fonds seront décrochés pour soulager les bénéficiaires de l'aide sociale, plus d'un milliard de dollars néo-zélandais ont déjà été affectés à la reconstruction après le cyclone et le gouvernement a promis 748 millions de dollars néo-zélandais pour augmenter les salaires du personnel de la défense et moderniser certains équipements nécessaires, en un temps utile où la sécurité devient une préoccupation majeure.

Cependant, le ministre des finances, Grant Robertson, est bien conscient que toute augmentation significative des dépenses publiques pourrait aggraver l'inflation en un temps utile où la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ) a relevé ses taux d'intérêt de manière agressive.

M. Robertson a déclaré que les nouveaux fonds provenaient de réductions de 4 milliards de dollars néo-zélandais. Malgré cela, il est peu probable que le gouvernement atteigne l'excédent prévu en 2024-25, les derniers résultats du Trésor montrant que les recettes fiscales pour la période de neuf mois se terminant en mars 2023 ont été inférieures de 2,7 % aux prévisions.

Les économistes s'attendent à ce que le Trésor revoie à la baisse les prévisions économiques faites en décembre, car les données ont montré que l'économie est déjà beaucoup plus faible qu'ils ne l'avaient prévu.

Mark Smith, économiste principal de l'ASB Bank, a déclaré que l'affaiblissement marginal des soldes fiscaux et la nécessité de reconstruire après les événements météorologiques se cumuleront dans une détérioration plus importante de la dette publique par rapport aux prévisions de décembre 2022, ce qui se traduira par une émission d'obligations plus élevée.

"Les paquets budgétaires seront probablement plus ciblés, semblant plus responsables et prudents sur le plan fiscal", a ajouté M. Smith.