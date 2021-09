La PDG de l'Association de l'industrie touristique du Canada donne une mise à jour et des commentaires sur les engagements sur le tourisme des partis avant le débat des chefs

Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - 8 septembre 2021) - QUOI: La présidente-directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC) Beth Potter donnera une mise à jour et des commentaires sur les engagements par les partis fédéraux au sujet du tourisme à l'avance du débat en anglais des chefs fédéraux. Mme. Potter donnera des statistiques clés sur le besoin du soutien financier continu du prochain gouvernement pour appuyer les entreprises les plus touchées.

QUI: Beth Potter, présidente-directrice générale, Association de l'industrie touristique du Canada

QUAND et OÙ: Le jeudi 9 septembre 2021 à 8 h 30 HAE

Diffusé sur Zoom. Les médias peuvent s'inscrire ici :

https://tiac-aitc-ca.zoom.us/webinar/register/WN_PDK2BJW_SGKiVOfMP9kBhA

POURQUOI: L'AITC demande à toutes les parties de s'engager dans un programme de transition ciblé pour soutenir les entreprises les plus touchées dans l'industrie du tourisme et des voyages. Après 18 mois de la pandémie, ces entreprises ont été dévastés par la perte de revenus, une baisse du nombre de voyageurs et l'incertitude. Sans un soutien financier continu, ces entreprises ne seront pas en mesure de se remettre.

À propos de l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC)

Fondée en 1930 en vue d'encourager le développement du tourisme au Canada, l'AITC est aujourd'hui le porte-parole à l'échelle nationale du secteur privé pour cette industrie affichant un rendement de 105 milliards de dollars. Établie à Ottawa, l'AITC agit au nom des entreprises touristiques canadiennes et promeut des mesures positives qui permettent à l'industrie de se développer et de prospérer.

Demandes de renseignements des médias :

Madison Simmons

Directrice, Affaires gouvernementales, AITC

msimmons@tiac-aitc.ca /613-864-3079

