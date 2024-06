Des experts géologiques néo-zélandais ont mis en garde vendredi contre d'autres glissements de terrain dans la région où une partie d'une montagne s'est effondrée sur un village isolé de Papouasie-Nouvelle-Guinée il y a deux semaines, alors que les autorités ont mis fin aux opérations de recherche et de sauvetage.

Le nombre de victimes de l'énorme glissement de terrain survenu le 24 mai dans la région d'Enga, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, reste incertain. Le gouvernement national a indiqué que plus de 2 000 personnes avaient été enterrées vivantes et les Nations unies ont estimé le nombre de victimes à environ 670.

Seuls 11 corps ont été retrouvés jusqu'à présent.

Des ingénieurs géotechniques néo-zélandais envoyés en Papouasie-Nouvelle-Guinée ont publié jeudi un rapport dans lequel ils s'inquiètent de la stabilité du sol, non seulement au niveau du glissement de terrain, mais aussi de part et d'autre de celui-ci.

"Nous pensons qu'il existe un réel potentiel pour que d'autres glissements de terrain se produisent à court ou moyen terme", a déclaré Aaron Waterreus, chef de l'équipe de Fire and Emergency New Zealand (FENZ), qui comprend les ingénieurs géotechniques, lors d'une conférence de presse vendredi.

Jan Kupec, ingénieur géotechnicien de la FENZ, a ajouté que le glissement de terrain, qui couvre environ 14 hectares, est d'une telle ampleur qu'il est impossible de l'arrêter et qu'il pourrait continuer à se déplacer pendant des mois, voire des années.

Il a déclaré que l'avalanche de roches faisait probablement partie d'un ancien glissement de terrain qui a été réactivé et que l'on craignait maintenant que le début des pluies de mousson ne liquéfie les matériaux qui s'étaient détachés de la colline et ne réactive à nouveau le glissement de terrain.

Le gouvernement provincial d'Enga a annoncé jeudi l'évacuation massive d'autres zones autour du glissement de terrain en raison des inquiétudes liées à la poursuite des mouvements de terrain.

Le gouvernement a cessé de rechercher des corps et la zone a été considérée comme un site d'enterrement collectif.

L'Organisation internationale des Nations unies pour les migrations a déclaré que plus de 7 200 personnes ont été déplacées par le glissement de terrain et que ce nombre pourrait augmenter.

En raison du terrain dangereux et des troubles tribaux dans la région, l'équipement lourd et l'aide ont été lents à arriver, et les représentants du gouvernement de la PNG ont exclu, il y a une semaine, de trouver des survivants sous les décombres.

Le site de la catastrophe sera mis en quarantaine et son accès sera limité afin d'éviter la propagation de maladies à partir des corps en décomposition, selon l'OIM.