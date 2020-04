La Plateforme Solidarité Associations : Une solution commune aux Distributeurs, Industriels et Associations pour soutenir les dons alimentaires et non alimentaires de première nécessité dans cette période

Cette plateforme SOLIDARITE ASSOCIATIONS est ouverte à tous les acteurs* de la solidarité, à toutes les initiatives et organismes bénévoles ainsi qu'aux industriels, aux transporteurs, aux logisticiens et aux magasins des enseignes partenaires.

Ainsi, elle fluidifie la chaîne d'acheminement des dons alimentaires et non alimentaires de première nécessité jusqu'aux bénéficiaires. En facilitant la mise en relation des acteurs, la plateforme renforce les partenariats déjà établis sur le terrain.

Afin de pallier les difficultés opérationnelles rencontrées, en raison de la pandémie, lors de l'identification des besoins et de l'acheminement des dons alimentaires et non alimentaires jusqu'aux bénéficiaires, les enseignes de distribution rassemblées au sein de la FCD et de PERIFEM ont installé une plateforme SOLIDARITE ASSOCIATIONS, avec le concours de COMERSO.

alimentaires et non alimentaires de première nécessité dans cette période

3 000 tonnes de marchandises par an. Autant vous dire qu'actuellement, des besoins, nous en avons ! Nous avons contacté la plateforme Solidarité Associations qui nous a mis en lien avec 3 entreprises locales. Les contacts ont été géniaux : les responsables de ces entreprises ont fait preuve d'une grande solidarité, j'ai senti beaucoup de sincérité dans leur démarche, ce sont des entreprises que l'on sent engagées. Nous avons pu ainsi récupérer du pain, des chips, de l'huile. Nous aimerions maintenant avoir encore plus de contacts, plus de produits »

Rhône (69) :« En temps normal, nous avons déjà des difficultés pour valoriser nos invendus : nos produits - mix de préparation pour cakes - ne sont pas destinés directement à la grande consommation, mais aux professionnels. Quasiment tous nos partenaires habituels de revalorisation étant actuellement fermés, nous avons contacté la plateforme Solidarité Associations. Nous avons été mis en contact avec des associations en capacité de cuisiner nos produits et pouvant recevoir des quantités importantes. Cela a été géré rapidement, et c'est bien, parce qu'en interne, nous n'avons pas le temps de le gérer. On est vraiment contents, car plutôt que de voir notre marchandise périr dans nos entrepôts, on préfère qu'elle serve à des gens qui en ont besoin. »

Essonne (91) : "Depuis le début de la crise, nous avons de plus en plus de demandes et nous manquons de

marchandises : produits secs, Fruits & Légumes entre autres … et la précarité s'accroît. Nous avons contacté la plateforme Solidarité Associations qui nous a mis très rapidement en contact avec les équipes de l'hypermarché. Cette mise en relation est essentielle pour nous : nous pouvons à nouveau bénéficier de marchandises de qualité et répondre aux besoins des personnes en situation de précarité que nous aidons ».

CONTACTS PRESSE :

AUCHAN : Sandrine Caspar - scaspar@auchan.fr

CARREFOUR : 01 58 47 88 80 - presse_france@carrefour.com

CORA : Marisol Luvet - mluvet@cora.fr

GROUPE CASINO : 01 53 65 24 78 - 06 26 27 37 05 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr

INTERMARCHE/NETTO : Charlotte Rabilloud - 06 62 03 28 34 - 01 85 78 66 32 - charlotte@source-rp.com

LECLERC : 01 80 18 18 10 - e.leclerc@agencebabel.com

METRO : Isabelle Baahmed - 01 47 86 64 75 - isabelle.baahmed@metro.fr

SUPERMARCHÉ MATCH : relationspresse@supermarchesmatch.fr

U ENSEIGNES : Thierry Desouches - Système U - thierry.desouches@systeme-u.fr,Agence TBWACorporate: systemeU@tbwa-corporate.com

COMERSO: Comerso est l'un des pionniers de la lutte contre le gaspillage en France. Comerso aide les entreprises à valoriser leurs invendus et déchets. Plateforme digitale et logistique, Comerso propose aux entreprises une suite de solutions clés en main pour atteindre le « Zéro-Déchet non valorisé » : promotion, déstockage, dons aux associations, valorisation circulaire des déchets. Expert incontournable de la lutte contre tous les gaspillages (alimentaire et non- alimentaire), depuis 2013, Comerso a sauvé des poubelles + de 19 000 Tonnes de marchandises. L'entreprise travaille aujourd'hui avec + de 700 clients partout en France, et est au cœur d'un large réseau d'économie circulaire qualifié de

de 1 500 acteurs . https://comerso.fr

Contact : Heloise Guillet - 01 44 26 37 27 - 07 62 58 36 06 - heloise@be-rp.fr, Alizee Dubaele - alizee@be-rp.fr- 01 44 26 37 27 -06 51 89 47 18

FCD : La Fédération du Commerce et de la Distribution regroupe la plupart des enseignes de la grande distribution, qu'il s'agisse de distribution alimentaire ou distribution spécialisée. Ce secteur compte 750 000 emplois, plus de 10 millions de clients par jour, 2131 hypermarchés, 5962 supermarchés, 3952 supermarchés à dominante marques propres (ex- maxidiscomptes), près de 3700 drives, environ 20 000 magasins de proximité, plus de 30 000 points de vente pour un volume d'affaires d'environ 200 milliards d'euros. La FCD intervient notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, du développement durable, des relations économiques (PME, industriels, filières agricoles), des relations avec les partenaires sociaux et sur les sujets liés à l'aménagement du territoire et d'urbanisme commercial.

Contact : Sophie Amoros - samoros@fcd.fr- 01 44 43 99 12

PERIFEM : Perifem est l'association technique du commerce et de la distribution, qui regroupe les principales enseignes de la grande distribution, du commerce spécialisé, les gestionnaires des Centres Commerciaux et leurs partenaires offreurs de solutions. Cette association professionnelle Loi 1901, interlocuteur reconnu des pouvoirs publics depuis plus de trente ans, œuvre pour l'amélioration des surfaces commerciales dans les domaines du bâtiment, de l'énergie, de l'environnement, de la sécurité, de l'équipement et des nouvelles technologies. Perifem décrypte la réglementation, permet le partage d'expérience et d'informations, le défrichage d'innovations et identifie les problématiques opérationnelles pour y apporter les réponses les mieux adaptées. www.Perifem.com

Contacts : Sophie GILLIER - Chargée de Mission, Coordination Plateforme - 06 60 17 16 60, sgillier@perifem.com. Franck CHARTON, Délégué Général, 06 99 44 12 88, fcharton@perifem.com