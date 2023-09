La Pologne a convoqué l'envoyé de Kiev au ministère des Affaires étrangères mercredi, après que les commentaires du président ukrainien sur l'interdiction des importations de céréales ont irrité le gouvernement de Varsovie, qui durcit sa position à l'approche des élections d'octobre.

La Pologne est l'un des plus fidèles alliés de l'Ukraine depuis que la Russie a envahi le pays en février 2022, mais les deux pays sont aujourd'hui impliqués dans un conflit de plus en plus profond sur les importations agricoles depuis que la Pologne, ainsi que la Hongrie et la Slovaquie, ont étendu l'interdiction des importations de céréales en provenance de leur voisin déchiré par la guerre.

Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré à l'Assemblée générale des Nations unies que Kiev s'efforçait de préserver les routes terrestres pour les exportations de céréales, mais il a ajouté que le "théâtre politique" autour des importations de céréales ne faisait qu'aider Moscou, qui a envahi l'Ukraine l'année dernière.

"Le vice-ministre des affaires étrangères Pawel Jablonski a fait part de la vive protestation de la Pologne contre les déclarations faites par le président V. Zelenskiy à l'Assemblée générale des Nations unies hier, alléguant que certains pays de l'UE feignaient la solidarité tout en soutenant indirectement la Russie", a déclaré le ministère des affaires étrangères dans un communiqué.

M. Jablonski a également déclaré à l'ambassadeur Vasyl Zvarych que "faire pression sur la Pologne dans les forums multilatéraux ou envoyer des plaintes aux tribunaux internationaux ne sont pas des méthodes appropriées pour résoudre les différends entre nos pays".

La Pologne, la Slovaquie et la Hongrie ont annoncé vendredi des restrictions sur les importations de céréales en provenance d'Ukraine, après que la Commission européenne a décidé de ne pas étendre l'interdiction des ventes aux cinq pays voisins de l'Ukraine, qui comprennent également la Roumanie et la Bulgarie.

Cette interdiction visait à protéger les agriculteurs de ces pays contre l'afflux d'importations de céréales et de denrées alimentaires en provenance d'Ukraine, après que l'invasion russe a largement bloqué les voies d'acheminement privilégiées de l'Ukraine via les ports de la mer Noire.

La Roumanie travaillera avec l'Ukraine au cours des 30 prochains jours sur un plan de contrôle des exportations de céréales qui contribuera à protéger les agriculteurs roumains, a déclaré mercredi le ministre roumain de l'agriculture, Florin Barbu.

AVERTISSEMENT

Un porte-parole de l'Organisation mondiale du commerce a confirmé mardi que l'Ukraine avait franchi la première étape d'un différend commercial en déposant une plainte auprès de l'organisation mondiale du commerce.

Il n'a pas nommé les pays concernés, bien que Kiev ait précédemment déclaré que la plainte visait la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie.

Mardi également, l'Ukraine a déclaré qu'elle imposerait des mesures de rétorsion à l'importation de certains produits en provenance de Pologne et de Hongrie si ces pays ne levaient pas leurs interdictions unilatérales, ce qui a suscité la réaction du premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki.

"Je mets en garde les autorités ukrainiennes, car si elles intensifient le conflit de cette manière, nous ajouterons d'autres produits à l'interdiction d'importation sur le territoire de la République de Pologne", a déclaré M. Morawiecki à Polsat News.

Lors d'une émission en direct sur Facebook, M. Morawiecki a déclaré que Varsovie était prête à aider Kiev, mais "pas au prix d'une déstabilisation du marché polonais".

Du côté ukrainien, le représentant du commerce Taras Kachka a semblé vouloir apaiser les tensions en déclarant à la chaîne privée polonaise RMF FM qu'il ne pensait pas que Kiev mettrait en place un embargo sur les pommes et les légumes polonais.

Le ministre polonais de l'agriculture, Robert Telus, a déclaré à l'agence de presse gouvernementale PAP qu'il considérait les commentaires de M. Kachka comme un moyen de "calmer une certaine atmosphère qui s'était installée depuis deux ou trois jours".