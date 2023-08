L'opérateur polonais d'oléoducs PERN a déclaré mardi qu'il avait remis l'oléoduc Druzhba en état de fonctionnement, comme prévu, après la découverte d'une fuite.

PERN a interrompu le pompage dans une section de l'oléoduc, qui relie la Russie à l'Europe, après avoir détecté une fuite dans le centre de la Pologne samedi.

L'opérateur a déclaré dimanche que rien n'indiquait qu'une tierce partie avait causé la fuite, qui fait suite à une série d'attaques contre des oléoducs transportant du pétrole et du gaz russes depuis que Moscou a lancé son invasion de l'Ukraine en 2022.

"Les services techniques de PERN ont rétabli la fonctionnalité complète de l'oléoduc endommagé lundi soir", a déclaré l'opérateur dans un communiqué. "L'entreprise va maintenant se concentrer sur le nettoyage de la zone et la remise en état de l'oléoduc.

L'Allemagne, qui est approvisionnée par l'oléoduc, a cessé d'acheter du pétrole russe en janvier, mais les médias allemands ont rapporté que du pétrole kazakh était importé par l'oléoduc.

L'oléoduc Druzhba est l'un des plus grands au monde et peut transporter 2 millions de barils par jour. La capacité totale de la section occidentale des deux oléoducs qui transportent le pétrole du centre de la Pologne vers l'Allemagne est de 27 millions de tonnes de pétrole brut par an.

Le débit de l'oléoduc Druzhba a fortement chuté depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'infrastructure de l'oléoduc a été touchée à plusieurs reprises depuis lors, lors d'attaques que Moscou a imputées à l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas reconnu ces attaques.

L'Europe est en état d'alerte concernant la sécurité de son infrastructure énergétique depuis que des fuites importantes ont été découvertes dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie à l'Europe sous la mer Baltique en septembre. (Reportage d'Alan Charlish, édition de Louise Heavens)