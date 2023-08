L'opérateur polonais d'oléoducs PERN a déclaré avoir interrompu le pompage sur une ligne de l'oléoduc Druzhba, qui transporte du pétrole de la Russie vers l'Europe, après avoir détecté une fuite samedi soir.

Aucune indication n'a été donnée quant à la cause de la fuite, qui fait suite à une série d'attaques contre des oléoducs transportant du pétrole et du gaz russes depuis que Moscou a lancé son invasion de l'Ukraine en 2022.

La fuite a été détectée près de Chodecz, dans le centre de la Pologne, sur l'une des deux lignes de la section occidentale de la Druzhba par laquelle le pétrole brut atteint l'Allemagne, a déclaré PERN.

Les pompiers et les services d'urgence de PERN se sont rendus sur les lieux, mais aucun incendie n'a été signalé.

"Nous parlons d'une zone rectangulaire de 30 mètres sur 210 mètres", a déclaré Grzegorz Jankowski, du service national des pompiers de Wloclawek, à la chaîne de télévision privée TVN24.

PERN a déclaré que la deuxième ligne fonctionnait normalement et qu'il n'y avait pas de menace pour la santé des résidents locaux, ajoutant que la compagnie enquêtait sur la cause de la fuite.

Elle a ajouté que l'approvisionnement des raffineries polonaises n'était pas affecté et qu'elle était en contact avec les partenaires allemands recevant du pétrole par l'oléoduc. L'Allemagne a cessé d'acheter du pétrole russe en janvier, mais les médias allemands ont rapporté que du pétrole kazakh était importé par l'oléoduc.

"Les services de PERN ont creusé jusqu'à l'endroit où l'oléoduc a été endommagé. Des travaux préparatoires sont en cours pour réparer la canalisation", a indiqué PERN sur la plateforme de messagerie X, anciennement connue sous le nom de Twitter, dimanche matin.

Il n'a pas précisé quand la ligne devrait être réparée ni quel était l'impact sur l'approvisionnement de l'Allemagne. Le ministère allemand de l'économie et l'association industrielle des carburants et de l'énergie n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

"D'autres éléments de l'infrastructure de PERN, y compris la section poméranienne (de Druzhba), qui est utilisée pour pomper le pétrole brut arrivant dans des pétroliers vers la Pologne et ensuite vers l'Allemagne, fonctionnent en mode standard", a déclaré la société dans son communiqué.

L'oléoduc Druzhba est l'un des plus grands au monde et peut transporter 2 millions de barils par jour. La capacité totale de la section occidentale des deux oléoducs qui transportent le pétrole du centre de la Pologne vers l'Allemagne est de 27 millions de tonnes de pétrole brut par an.

Le débit de l'oléoduc Druzhba a fortement chuté depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'infrastructure de l'oléoduc a été touchée à plusieurs reprises depuis lors, lors d'attaques que Moscou a imputées à l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas reconnu ces attaques.

L'approvisionnement en pétrole de certaines régions d'Europe centrale et orientale via une section de l'oléoduc a été temporairement suspendu en novembre après qu'une roquette a touché une centrale électrique proche de la frontière avec le Belarus, qui fournit de l'électricité à une station de pompage.

L'Europe est en état d'alerte concernant la sécurité de ses infrastructures énergétiques depuis la découverte, en septembre, de fuites importantes dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie à l'Europe en passant sous la mer Baltique.

Ces fuites ont été provoquées par des explosions inexpliquées qui ont rompu les deux gazoducs. Moscou a accusé l'Ukraine et l'Occident d'être responsables de ces explosions, qui se sont produites au moment où l'Europe réduisait sa dépendance à l'égard de l'énergie russe en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'Ukraine et les dirigeants occidentaux ont nié toute responsabilité dans ces attaques, les qualifiant d'acte de sabotage sur lequel ils enquêtent.

(Reportage complémentaire de Vera Eckhert et Pavel Polityuk ; rédaction de Frances Kerry et Philippa Fletcher)