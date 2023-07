La Pologne déplace des troupes vers sa frontière orientale, en raison des craintes suscitées par le groupe Wagner

La Pologne a commencé à déplacer plus de 1 000 soldats vers l'est du pays samedi, a déclaré le ministre de la défense, alors que le pays membre de l'OTAN s'inquiète de plus en plus de la présence de combattants du groupe Wagner en Biélorussie, qui pourrait entraîner une augmentation des tensions à sa frontière.

La décision du président russe Vladimir Poutine de proposer aux combattants mercenaires du groupe Wagner d'Evgeniy Prigozhin de s'installer en Biélorussie a fait craindre aux membres orientaux de l'OTAN que leur présence ne provoque une plus grande instabilité dans la région. "Plus de 1 000 soldats et près de 200 unités d'équipement des 12e et 17e brigades mécanisées commencent à se déplacer vers l'est du pays", a écrit Mariusz Blaszczak sur Twitter. "Il s'agit d'une démonstration de notre volonté de répondre aux tentatives de déstabilisation près de la frontière de notre pays. Dimanche dernier, la Pologne a déclaré qu'elle enverrait 500 policiers pour renforcer la sécurité à sa frontière avec le Belarus. Ces dernières semaines, la Pologne a constaté une augmentation du nombre de migrants tentant de franchir la frontière avec le Belarus. Selon les gardes-frontières, plus de 200 personnes, dont des ressortissants du Maroc, de l'Inde et de l'Éthiopie, ont tenté de franchir illégalement la frontière vendredi. La Pologne accuse le Belarus de créer artificiellement une crise des migrants à la frontière depuis 2021 en faisant venir par avion des personnes du Moyen-Orient et d'Afrique et en tentant de leur faire franchir la frontière. Un haut commandant de Wagner aurait déclaré samedi que des mercenaires du groupe se préparaient à se rendre en Biélorussie.