La Pologne a déclaré qu'elle enquêtait sur l'affichage d'une bannière pro-Poutine lors d'une manifestation d'agriculteurs mardi près de la frontière tchèque, et le ministère des affaires étrangères s'est dit préoccupé par l'apparition de slogans anti-ukrainiens.

La banderole portant l'inscription "Poutine - débrouillez-vous avec l'Ukraine, Bruxelles et notre gouvernement" ainsi qu'un drapeau soviétique sont apparus sur un tracteur qui participait à une manifestation sur une autoroute près du village de Gorzyczki.

Le ministre polonais de l'intérieur, Marcin Kierwinski, a déclaré mardi que la police avait immédiatement saisi la banderole et que les procureurs menaient une enquête.

Le ministère polonais des affaires étrangères a déclaré dans un communiqué mercredi qu'il "note avec la plus grande inquiétude l'apparition de slogans anti-ukrainiens et de slogans faisant l'éloge de Vladimir Poutine et de la guerre qu'il mène lors des récents blocages agricoles".

"Nous pensons qu'il s'agit d'une tentative de prise de contrôle du mouvement de protestation agricole par des groupes extrémistes et irresponsables, peut-être sous l'influence d'agents russes".

Adrian Wawrzyniak, porte-parole du syndicat agricole Solidarité, a déclaré que la banderole était inacceptable et a rejeté l'idée que des agents russes puissent tenter d'influencer le mouvement de protestation.

Il a déclaré qu'il pensait qu'une personne n'ayant aucun lien avec le syndicat avait déployé la banderole.

Les agriculteurs ont organisé une grande journée de protestation mardi, bloquant la quasi-totalité du trafic à la frontière avec l'Ukraine, ce qui a suscité la colère de Kiev.

Dans toute l'Europe, les agriculteurs ont manifesté contre les contraintes imposées par les mesures prises par l'Union européenne pour lutter contre le changement climatique, ainsi que contre l'augmentation des coûts et ce qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale de la part de l'étranger, en particulier de l'Ukraine.

Le ministre polonais de l'agriculture, Czeslaw Siekierski, a déclaré aux journalistes que le gouvernement avait invité des groupes d'agriculteurs à des discussions lundi, alors que les agriculteurs ont déclaré qu'ils voulaient que le gouvernement vienne à eux.

Les agriculteurs polonais ont bloqué huit routes principales mercredi dans le cadre de leur campagne d'un mois. La police a déclaré que les protestations se poursuivaient aux postes-frontières vers l'Ukraine à Medyka et Korczowa, mais que le trafic de passagers était fluide et que certains camions étaient également autorisés à passer.

En Ukraine, le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré qu'il avait discuté de la situation avec les ministres et que les prochaines mesures seraient prises rapidement.