La Pologne envisage de conclure avec l'Ukraine un accord de licence pour le commerce agricole similaire à celui conclu avec Kiev par la Roumanie et la Bulgarie, a déclaré un fonctionnaire au fait du dossier, afin de tenter de mettre fin à un différend avec Kiev et de faire cesser les manifestations à la frontière ukrainienne.

Le nouveau Premier ministre polonais, Donald Tusk, a déclaré qu'il se rendrait à Kiev alors que Varsovie s'efforce de rétablir les liens avec l'Ukraine, qui aspire à rejoindre l'UE et l'OTAN alors qu'elle mène une guerre contre l'envahisseur russe, et qui ont été mis à rude épreuve par ses prédécesseurs nationalistes.

Varsovie et Kiev se sont opposés au sujet des exportations de céréales ukrainiennes bon marché vers la Pologne et, via la Pologne, vers le reste de l'Union européenne, les camionneurs et agriculteurs polonais ayant bloqué plusieurs postes-frontières pendant des semaines.

Le précédent gouvernement de Varsovie a été accusé par certains membres de la plaque tournante de l'UE, Bruxelles, et par des rivaux politiques en Pologne, de retarder les efforts visant à conclure un accord avec Kiev avant les élections législatives d'octobre dernier en Pologne.

Depuis, les deux pays ont déclaré qu'ils chercheraient à surmonter leurs divergences. Le fonctionnaire au fait de ces projets a déclaré que Varsovie envisageait un système de licences d'importation et d'exportation similaire à celui que Bucarest et Sofia ont négocié avec Kiev.

En Roumanie, les exportateurs ukrainiens et les importateurs locaux doivent obtenir une licence, ces derniers devant prouver qu'ils ne peuvent pas couvrir leurs besoins avec la production nationale. Aucun intermédiaire ne peut recevoir la licence.

"C'est la voie à suivre pour parvenir à un accord", a déclaré le fonctionnaire, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat. "Nous pouvons aider l'Ukraine sans porter préjudice aux agriculteurs et aux entreprises polonais.

Les pays de l'Est de l'Union européenne estiment que les produits agricoles ukrainiens leur font une concurrence déloyale, car ils ne sont pas soumis aux normes plus strictes en vigueur dans l'Union.

Kiev a déposé une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce après que la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie ont imposé des restrictions unilatérales sur les importations ukrainiennes, malgré les critiques de l'UE.