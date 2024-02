La Pologne prévoit de lancer une série de satellites d'observation militaire en 2025, a déclaré jeudi un vice-ministre de la défense.

"L'année prochaine, en tant que ministère de la défense et armée polonaise, nous voulons mettre en orbite nos premiers satellites polonais", a déclaré Cezary Tomczyk lors d'un point de presse.

La Pologne prévoit d'acquérir un système satellitaire équipé d'un radar et d'une technologie optique qui permettrait d'observer la Terre quelles que soient les conditions atmosphériques et qui utiliserait à la fois des technologies étrangères et nationales, a-t-il ajouté.

Le ministre de la défense, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a déclaré lors du même point de presse que le pays développerait cette année une force spatiale parmi d'autres unités, sur la base des leçons tirées de l'expérience de l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie en février 2022.

"Toutes les actions que nous entreprenons cette année, la création de forces de drones, de forces spatiales ou de forces médicales, sont des actions qui renforcent l'armée polonaise et qui résultent également de l'expérience ukrainienne", a déclaré Mme Kosiniak-Kamysz.

En décembre 2022, le ministère de la défense a signé un accord avec Airbus pour la livraison de deux satellites de reconnaissance, dont le lancement est prévu pour 2027.