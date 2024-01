Le ministre polonais de la justice, Adam Bodnar, a présenté vendredi un projet de loi visant à corriger le mode de nomination des juges. Il s'agit d'une première étape dans l'annulation des réformes judiciaires du précédent gouvernement nationaliste en vue de débloquer les fonds de l'UE.

Le gouvernement de l'ancien parti Droit et Justice (PiS) était depuis des années en conflit avec Bruxelles au sujet de ses réformes judiciaires et de l'État de droit, ce qui a entraîné le gel de milliards de dollars de fonds de l'Union européenne destinés à la Pologne.

Mais les partis pro-UE ont remporté la majorité lors des élections du 15 octobre, mettant fin à huit ans de règne du PiS, et le nouveau gouvernement dirigé par l'ancien président du Conseil européen, Donald Tusk, a promis de rétablir l'accès à l'argent.

L'une des questions clés est la procédure de nomination des juges, qui, selon les critiques, a été politisée sous le PiS. La Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'UE ont également signalé des irrégularités dans la procédure.

M. Bodnar propose que les membres du Conseil national de la magistrature (KRS) soient nommés par d'autres juges, les juges nommés par le Conseil précédent étant exclus du processus.

"À notre avis, ce projet de loi est conforme à la constitution et aux traités internationaux applicables à la Pologne... et il répondra aux normes résultant des verdicts de la CEDH et de la CJUE", a déclaré le vice-ministre de la justice, Dariusz Mazur.