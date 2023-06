VARSOVIE (Reuters) - La Pologne fera appel de la réglementation de l'Union européenne (UE) visant à mettre fin à la vente de voitures thermiques à partir de 2035 auprès de la plus haute juridiction de l'UE dans les prochains jours, a déclaré lundi la ministre polonaise du Climat, Anna Moskwa.

Le paquet européen "Fit for 55", approuvé en début d'année, prévoit le lancement d'un nouveau marché du carbone destiné à limiter les émissions de la contruction et des transports, en réduisant à zéro les émissions de carbone des voitures des particuliers et des camionnettes à partir de 2035.

La Pologne a été le seul pays à s'opposer systématiquement à la proposition et a voté contre la réglementation, estimant qu'elle ne comportait pas d'analyse suffisante des conséquences commerciales et sociales de l'interdiction de commercialisation des véhicules thermiques.

"Nous ne sommes pas d'accord avec cette proposition, comme avec d'autres propositions portées par le projet 'Fit for 55', et nous allons porter l'affaire devant la Cour européenne de justice. J'espère que d'autres pays nous rejoindront", a déclaré Anna Moskwa à la radio polonaise Radio Zet lundi.

"Nous déposerons la requête dans les prochains jours".

(Reportage Marek Strzelecki, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)