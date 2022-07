La Pologne va donner aux ménages un paiement unique pour compenser la hausse des prix du charbon

En raison de leur qualité élevée, les importations de charbon russe étaient principalement utilisées par les ménages individuels et les centrales de chauffage des petites villes avant d'être interdites en avril.

La flambée des prix consécutive à cette pénurie a laissé de nombreux Polonais craindre de ne pas pouvoir chauffer leur maison en hiver.

"Le règlement proposé vise à fournir un soutien à un large groupe de ménages en Pologne, y compris les plus pauvres en termes d'énergie, en couvrant une partie des coûts résultant de l'augmentation des prix sur le marché de l'énergie", indique le projet de loi.

La subvention sera disponible pour les ménages où le charbon est la principale source de chaleur, et la date limite pour soumettre les demandes serait le 30 novembre.

La proposition devrait être acceptée par le gouvernement mardi, et sera ensuite soumise au vote du parlement.

La Pologne dépend du charbon pour quelque 80 % de sa production d'électricité. Bien qu'elle soit le plus grand producteur de ce combustible de l'Union européenne, elle a encore importé plus de 8 millions de tonnes de charbon russe en 2021 et fait face à un déficit de pas moins de 11 millions de tonnes cette année en raison de la baisse de la production locale.

Elle a introduit des subventions destinées à maintenir les prix pour les petits acheteurs au niveau de l'année dernière au début du mois, mais les détaillants sont réticents à participer au système car les paiements ne compensent pas la flambée des prix du marché.

Il a également pris des mesures pour stimuler les importations d'autres sources.

(1 $ = 4,7223 zlotys)