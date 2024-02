La Pologne ne poursuivra plus l'UE en justice pour tenter d'annuler de nombreuses politiques de lutte contre le changement climatique, et se prépare à retirer les actions en justice que le gouvernement précédent avait intentées à cette fin, ont déclaré à Reuters des sources au fait du dossier.

Après des années de résistance à certaines politiques climatiques de l'Union européenne sous le précédent parti nationaliste Droit et Justice (PiS), les élections polonaises d'octobre 2023 ont marqué un changement dans la position de Varsovie en matière de lutte contre le changement climatique.

Le nouveau gouvernement pro-européen du premier ministre centriste Donald Tusk prévoit de retirer officiellement les recours juridiques qu'il a déposés contre certaines des principales politiques de l'UE en matière de changement climatique devant la plus haute juridiction de l'UE, ont déclaré à Reuters des sources du gouvernement et de l'UE.

Le précédent gouvernement polonais avait intenté des actions en justice devant la plus haute juridiction de l'UE, dont quatre l'année dernière, pour tenter d'annuler les politiques climatiques de l'UE : une loi interdisant la vente de nouvelles voitures émettant du CO2 à partir de 2035, une politique de l'UE fixant des objectifs nationaux de réduction des émissions, des modifications du marché du carbone de l'UE et des objectifs visant à protéger les forêts afin qu'elles puissent stocker davantage de carbone.

Les sources ont déclaré que le gouvernement Tusk avait l'intention d'annuler les procédures judiciaires et qu'il coordonnait une décision entre les ministères concernés.

Le bureau de M. Tusk n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le ministère polonais du climat n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Le gouvernement a déjà fait part de son intention de modifier certaines politiques climatiques nationales, afin de remplacer plus rapidement le charbon par des énergies renouvelables, et a déclaré que tout changement inclurait un soutien aux travailleurs et aux industries concernés. (Reportage de Kate Abnett, Marek Strzelecki, édition de Gareth Jones)