La Poste Suisse construit un nouveau centre de colis à Vétroz (VS)

Vétroz (awp/ats) - La Poste Suisse a donné lundi le premier coup de pelle à son nouveau centre de colis régional à Vétroz (VS). L'entreprise veut réduire les temps de transport et de traitement des colis.

La réalisation d'une surface de 25'000 mètres carrés doit être opérationnelle dès mai 2020, communique lundi La Poste. Le choix de Vétroz a été fait en raison de sa position centrale en Valais et la proximité de l'autoroute. Les sites logistiques de Bex (VD), Brigue (VS), Sierre (VS) et Sion seront regroupés à cet endroit.

La Poste entend réaliser trois sites décentralisés d'ici 2020. Les deux autres sont prévus à Cadenazzo (TI) et à Untervaz (GR). l'investissement de plus de 50 millions de francs suisses est qualifié de "pertinent" par l'entreprise.

L'an dernier, La Poste a traité 130 millions de colis. Leur nombre a augmenté de 6,2% par rapport à l'année précédente. L'entreprise envisage de construire d'autres centres de colis décentralisés. Leur nombre et leur emplacement n'est pas défini pour l'heure.

ats/jh