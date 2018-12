La Poste a acheminé 25 millions de colis depuis le Black Friday

Berne (awp/ats) - La Poste a acheminé 25 millions de colis depuis le 23 novembre. La semaine avant Noël, les centres de tri ont traité 1,4 million de paquets par jour.

Pour gérer ce volume, les employés des trois centres de Daillens (VD), Härkingen (SO) et Frauenfeld (TG) ont dû travailler le samedi ces cinq dernières semaines, indique mercredi la Poste dans un communiqué. Les installations ont fonctionné presque sans interruption, hormis pour des opérations de maintenance.

Si le pic de colis à traiter chaque jour a été atteint la semaine avant Noël, les semaines précédentes ont régulièrement enregistré un million de paquets quotidiens. L'an passé, c'est le 19 décembre qu'un nombre record de colis avaient été traités en une journée, plus de 1,3 million.

Le géant jaune rappelle également l'opération "2 x Noël" qui a débuté le 24 décembre. Elle permet d'envoyer gratuitement des colis, remplis de denrées alimentaires non périssables ou d'articles d'hygiène, à la Croix-Rouge suisse pour les personnes défavorisées en Suisse et à l'étranger. Cette action, à laquelle participent également la SSR et Coop, dure jusqu'au 11 janvier.

ats/rp