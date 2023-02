La Poste augmente ses salaires de 2,5% en moyenne

Berne (awp/ats) - Le personnel de La Poste et de Postfinance soumis à la convention collective de travail verra son salaire augmenter de 2,5% en moyenne dès le mois d'avril. Le salaire minimum est également revu à la hausse et passe à 4000 francs suisses par mois.

Les mesures, résultant de plusieurs réunions de négociations entre La Poste et les syndicats syndicom et transfair, concernent 26'700 employés de La Poste et 2600 employés de Postfinance, annonce le géant jaune mardi dans un communiqué.

Ces augmentations salariales visent à préserver le pouvoir d'achat des collaboratrices et collaborateurs face à la situation économique et géopolitique tendue et à la flambée des prix, indique La Poste.

"Le résultat est équitable pour toutes les parties", souligne Valérie Schelker, responsable personnel de La Poste et membre de la Direction, citée dans le communiqué. Ainsi, la hausse profitera surtout aux travailleurs à bas et moyens revenus. Les hauts revenus auront quant à eux "davantage de moyens pour des augmentations de salaire individuelles", écrit le groupe.

La Poste précise que les organes de décision doivent encore approuver ces mesures. Les négociations salariales concernant le personnel de Poste Immobilier Management et Services SA, PostLogistics SA, notime (Schweiz) AG, Presto Presse-Vertriebs AG et CarPostal SA sont "menées séparément et toujours en cours".

