La Poste demande à pouvoir délivrer le certificat de vaccination

Berne (awp/ats) - La Poste a soumis avec un partenaire une proposition à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour développer un certificat de vaccination Covid-19. L'entreprise a confirmé mercredi à Keystone-ATS une information du Tages-Anzeiger.

Selon la Poste, d'autres prestataires ont également déposé leur candidature. Aucune information supplémentaire n'est connue à ce stade.

La Poste déclare être intéressée à mettre ses connaissances et son expertise au service de la population dans le cadre de la gestion de la pandémie. Le transport sécurisé et fiable des informations est l'une des compétences clés de l'entreprise, dit-elle. Le trafic électronique de données dans les secteurs privés, publics et économiques, y compris dans le secteur de la santé, est une activité centrale de la Poste.

Patrick Mathys, chef de la section Gestion de crise et collaboration internationale de l'OFSP, a déclaré mardi lors d'une conférence de presse qu'aucune décision n'avait encore été prise concernant le certificat de vaccination.

ats/vj