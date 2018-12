La Poste distribuera une prime exceptionnelle de 200 à 300 euros

Les primes plus élevées sont destinées aux postiers bénéficiant d'une rémunération brute annuelle inférieure à 1,5 fois le smic et les moins élevées aux postiers dont la rémunération brute se trouve entre 1,5 fois et 3 fois le smic.

Elles seront distribuées au début de l'année 2019. Le total de l'enveloppe est estimé à 50 millions d'euros.

La Poste, premier employeur de France, s'ajoute ainsi à la liste des entreprises prévoyant le versement d'un bonus, lequel fait partie d'un arsenal de mesures annoncées par le gouvernement en réaction à la crise des "Gilets jaunes".

Parmi ces groupes figurent Total, Iliad, Altice, Orange, Publicis, Essilor, Michelin, Engie, EDF, la SNCF et la RATP. Les modalités varient d'une entreprise à l'autre.

(Caroline Pailliez, édité par Yves Clarisse)