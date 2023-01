La Poste: éditeurs de journaux en difficulté en raison de la fermeture d'Asmiq

Berne (awp/ats) - La filiale de la Poste Asmiq, qui propose notamment aux éditeurs de journaux un logiciel spécialisé dans la gestion des abonnements et la sous-traitance du service à la clientèle, cessera probablement ses activités d'ici fin 2023. La faîtière des éditeurs romands Médias Suisses regrette une décision "abrupte".

La cessation des activités de cette entreprise laisse pour l'heure de nombreux éditeurs de petite et moyenne taille sans solution à partir du 1er janvier 2024, alors que ses clients comptaient sur le lancement d'une nouvelle solution de gestion des abonnements dans les prochains mois, critique vendredi Médias Suisses dans un communiqué.

Le logiciel i360 proposé par Asmiq permettait aux éditeurs ne disposant pas de solutions internes de gérer les abonnements et le service à la clientèle de manière efficace. Outre les défis logistiques qu'elle implique pour la branche, cette annonce pose une nouvelle fois la question du bien-fondé de la politique d'acquisitions de la Poste ces dernières années, critique la faîtière.

Selon le géant jaune, sa filiale n'est pas en mesure de couvrir les coûts liés à l'offre et au développement de services de qualité sur le marché suisse des médias. Asmiq devrait fermer ses sites de Morges (VD), Coire (GR), Zurich et Olten (SO). Au total, 25 collaborateurs devraient perdre leur emploi. Les membres du personnel pourront toutefois soumettre des propositions dans le cadre d'une procédure de consultation afin d'éviter cette fermeture.

ats/ck