La Poste: moins de chiffre d'affaires et de gain au premier trimestre

Berne (awp/ats) - Taux d'intérêts bas chez PostFinance et affaires en baisse dans l'activité principale ont négativement influencé les résultats de La Poste au premier trimestre 2019. Le bénéfice de l'entreprise a diminué de près de 12% à 130 millions par rapport au premier trimestre 2018.

Le résultat d'exploitation (EBIT) est tombé de 17% pour s'établir à 172 millions de francs suisses, selon un communiqué du géant jaune diffusé mardi. Ce chiffre reflète les défis de La Poste: moins d'envois postaux, pression sur les prix et les marges dans la logistique et des taux d'intérêts toujours bas.

Ces derniers posent des problèmes à Postfinance depuis des années. Les produits d'intérêts ont diminué de 42 millions de francs suisses. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 80 millions de francs suisses, en recul de 16 millions par rapport à l'exercice précédent.

Plus de paquets, moins de lettres

Le chiffre d'affaires du géant jaune a reculé de 3% à 1,94 milliard de francs suisses. Toutefois, l'entreprise repose sur une base saine, indique-t-elle. Dans le domaine de la logistique et de la communication, les résultats sont stables.

Le nombre de paquets envoyé a augmenté de 7,4% par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires de PostLogistics en a bénéficié (+14 millions à 418 millions). La réorientation de CarPostal est garante de stabilité. Le nombre de voyageurs croît.

Les clients se tournent de plus en plus vers les services numériques. Et le résultat se traduit par une baisse de 20 millions de francs suisses du chiffre d'affaires des lettres adressées. Toutefois, grâce à l'optimisation permanente des processus et à l'évolution favorable des affaires internationales, PostMail est parvenue, comme ces dernières années, à limiter le recul du résultat.

Au 31 mars 2019, La Poste employait 41'076 personnes (en équivalent temps plein). Soit 489 de moins qu'une année auparavant.

ats/buc