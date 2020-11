La Poste: nouveau centre de tri des paquets à Untervaz

Untervaz GR (awp/ats) - La Poste a ouvert vendredi son quatrième centre régional de tri des colis à Untervaz (GR). L'installation peut trier jusqu'à 8000 paquets par heure. Les travaux de construction ont duré 18 mois.

Ces trois dernières années, La Poste a investi 190 millions de francs suisses dans des centres régionaux de tri des colis pour faire face à l'augmentation constante des paquets provenant du commerce en ligne. Les installations de Vétroz (VS), Cadenazzo (TI) et Ostermundingen (BE) sont déjà opérationnelles.

Investissement de 60 millions

Le nouveau centre d'Untervaz, au nord de Coire, a coûté 60 millions de francs suisses. Il occupe 155 personnes. Il regroupe les activités et le personnel des sites logistiques de Buchs (SG) et Landquart (GR), a indiqué vendredi La Poste.

Avec l'ouverture du centre d'Untervaz, les itinéraires et les temps de transport sont raccourcis. Y sont triés les colis en provenance des Grisons, de la région de Sargans et de la principauté du Liechtenstein.

D'autres centres de tri des colis seront construits, mais La Poste n'a pas encore déterminé les sites. En 2019, l'entreprise a trié 148 millions de paquets contre 110 millions il y a dix ans.

ats/jh