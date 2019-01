La Poste octroie à ses collaborateurs une hausse moyenne de salaire de 1,4%

Berne (awp/ats) - La Poste s'est entendue avec ses partenaires sociaux, les syndicats syndicom et transfair, sur les mesures salariales 2019, concernant 26'000 collaborateurs, soumis à la CCT. Environ 1,4% de la masse salariale sera disponible pour des hausses individuelles.

Les organes de décision, le Conseil d'administration de la Poste ainsi que les organes compétents chez syndicom et transfair, doivent encore approuver le résultat des négociations, ont indiqué La Poste et le syndicat transfair dans un communiqué mercredi.

Les négociations entre Poste CH SA et les syndicats syndicom et transfair se sont déroulées de manière constructive. Pour Transfair, le résultat est satisfaisant lorsqu'on le compare à celui d'autres entreprises de même taille (Migros 1% individuel, Coop 1% individuel) et d'autres entreprises proches de la Confédération (CFF 0,8% individuel).

Soutien aux employés de base

Selon un mécanisme de répartition équitable, les collaborateurs situés en bas de leur fourchette des salaires bénéficie d'une évolution salariale supérieure à la moyenne en cas de bonne performance.

En principe, une augmentation de salaire dépend de la position du collaborateur dans la fourchette des salaires et de son évaluation personnelle. De plus, les fourchettes des salaires seront relevées de 1% après la mise en place des mesures salariales.

Pour l'attribution des mesures salariales individuelles, le système introduit en 2018 intégrant une part obligatoire a fait ses preuves. Il constitue un outil approprié pour pratiquer des mesures salariales équitables. En particulier, les collaborateurs dont les salaires se situent en bas de la fourchette des salaires de leur fonction peuvent ainsi profiter d'une évolution salariale supérieure à la moyenne en cas de bonne performance.

Pour Transfair, ce système est préférable à un paiement unique. Avec le relèvement des bandes salariales, les collaborateurs de longue date profitent également de ces mesures.

Les négociations pour le personnel de PostFinance SA, CarPostal SA, Poste Immobilier Management et Services SA, SecurePost SA, Swiss Post Solutions SA et PostLogistics SA sont encore en cours.

ats/jh