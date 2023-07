Berne (awp/ats) - La Poste entend reprendre les deux entreprises de logistique suisses Quickmail et Quickpac. Ces dernières ne sont plus en mesure de fonctionner de manière autonome, notamment à cause de la baisse continue du volume des lettres et de la vive concurrence sur le marché des colis. Elles ont donc activement recherché des acquéreurs.

En rachetant ces entreprises, la Poste pourra assurer le maintien des prestations pour la clientèle, exploiter les synergies existantes et optimiser sa propre logistique, écrit-elle jeudi. La reprise est prévue dans les meilleurs délais, mais elle doit d'abord être approuvée par la commission de la concurrence (Comco).

Les syndicats Syndicom et Transfair sont préoccupés par le sort réservé aux 3500 employés actifs dans une branche aux salaires modestes. Ils ont exigé de La Poste qu'elle reprenne l'ensemble du personnel. Les collaborateurs doivent retrouver des conditions qui correspondent à la convention collective de travail du géant jaune, écrit Syndicom.

Avec le rachat de Quickmail disparaît le seul concurrent de La Poste dans le domaine des lettres. "La concurrence a nui à la qualité du service public", estime le président du syndicat des médias et de la communication, Matteo Antonini. La nouvelle situation permet de freiner désormais la pression sur les conditions de travail.

